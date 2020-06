O urubu quase vira cidadão aracajuano

11/06/20 - 06:54:55

Por Adiberto de Souza *

Segurança aposentado do Senado, o impagável Cosme Fateira foi vereador de Aracaju em pleno golpe militar. Na verdade, ele ficou na primeira suplência do MDB, tendo assumido o mandato com a renúncia do vereador Wilson Moura. Batizado Cosme Fonseca de Oliveira, este itabaianense boa praça ganhou o apelido na campanha eleitoral de 1966, por ter usado como bandeira política a defesa das vendedoras de vísceras bovinas do antigo mercado das carnes de Aracaju.

Na Câmara, continuou defendendo melhores condições de trabalho para as amigas fateiras. Para sua tristeza, a Prefeitura não lhe dava ouvidos, enquanto os colegas de parlamento só se preocupavam em conceder títulos de cidadão aos oficiais do Exército, que chegavam aos montes na capital para proteger a ditadura militar. Invocado com a mesmice do legislativo, Cosme resolveu, de uma cajadada só, criticar a sujeira da cidade, defender as amigas fateiras e protestar contra a vergonhosa bajulação aos milicos. Claro, sem chamar muito a atenção dos guardiões do golpe militar.

Para surpresa de todos, o vereador Cosme Fonseca apresentou um projeto concedendo um título de cidadão ao Urubu. Na justificativa, o polêmico parlamentar dizia que se a ave não fizesse a limpeza da cidade, ninguém suportaria tanta sujeira. O ex-parlamentar jura que, até por chacota, havia clima para aprovar a homenagem ao mascote do Flamengo, porém o comando do Exército ficou sabendo a tempo de obrigar a Câmara a rejeitar o projeto.

A rejeição não evitou a repercussão do episódio pelos jornais do Sudeste, despertando a atenção, inclusive, da imprensa internacional. Por achar que o vereador feriu as regras dos bons costumes, desmoralizando a sociedade com seu inusitado projeto de Lei, o Exército proibiu o MDB de registrar a candidatura do vereador à reeleição, porém Clovis preferia atribuir o impedimento à inveja dos emedebistas, que mal saiam em notinhas na Gazeta de Sergipe, enquanto ele e seu urubu quase aracajuano ganharam um generoso espaço na americana Revista Time.

* É editor do site Destaquenotícias