PC DOA 100 CESTAS BÁSICAS E ALCANÇA 15 TONELADAS DE MANTIMENTOS ENTREGUES

11/06/20 - 05:17:33

Doações de alimentos, produtos de higiene e limpeza podem ser feitas na sede da Delegacia-Geral

A campanha de arrecadação e doação de cestas básicas da Polícia Civil continua beneficiando instituições sociais e pessoas que tiveram as rendas impactadas em decorrência do isolamento social necessário ao enfrentamento à Covid-19. Nesta quarta-feira, 10, foram entregues mais 100 cestas.

Até o momento, já foram contabilizadas 15 toneladas de mantimentos que desde o início da pandemia estão sendo distribuídos na capital e no interior do estado. As doações desta quarta-feira foram direcionadas às pessoas carentes das comunidades das localidades Malvinas e Mosqueiro.

A campanha de doação segue. As pessoas que quiserem doar alimentos e itens de limpeza podem entregar o material na Delegacia-Geral, que fica localizada na rua Duque de Caxias, s/n, no bairro São José, próxima à praça Tobias Barreto.

Fonte e foto SSP