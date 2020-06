Prefeitura de Japoatã inaugura novo prédio da Vigilância em Saúde

11/06/20 - 05:44:56

A Prefeitura de Japoatã inaugurou, nesta terça-feira (09), o novo prédio da Vigilância em Saúde onde vão funcionar as Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica. As obras de reforma e readequação geral da estrutura física foram oriundas dos recursos destinados ao combate do Covid-19 e recursos próprios.

O local será utilizado para realização de planejamentos estratégicos, reuniões, recebimento das denúncias, treinamento de equipes, divulgação de boletins, desinfecção dos carros da Saúde e estará aberto para todas as secretarias, poderes Executivo e Legislativo, e a população.

“Nesse momento tão desafiador, estabelecemos a prioridade de se ter um espaço específico, para o enfrentamento dessa pandemia no município. Estamos investindo os recursos e realizando ações realmente efetivas para o beneficio da população”, ressaltou o secretário de Saúde, Leandro Melo.

ASCOM/PMJ