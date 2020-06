TCE aprova por unanimidade contas da deputada estadual Diná Almeida

11/06/20 - 08:53:42

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE) aprovou, por unanimidade, as contas da deputada estadual Diná Almeida. A parlamentar foi acusada, durante a campanha das eleições de 2018, de que suas contas não teriam sido aprovadas pelo Tribunal por supostas irregularidades no Fundo Municipal de Assistência Social do ano de 2017, enquanto estava à frente da Secretaria Municipal de Assistência Social de Tobias Barreto.

Raimundo Junior, Secretário Municipal de Controle Interno de Tobias Barreto, ressaltou que a implementação do SAGRES pelo TCE-SE em 2017 tornou o exercício contábil passível de erros por ser novidade na época. “no ano de 2016, era como se a Administração Pública trabalhasse em módulo Analógico. Em 2017, entretanto, o cenário mudou de forma abrupta, com a realidade passando a um modo digital”. E completou: “Todavia, mesmo com todas as diversidades, a ex-secretária do município de Tobias Barreto conduziu os trabalhos à frente do Fundo Municipal de Assistência Social com maestria. Prova disso, as contas de Diná Almeida foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE). o resultado comprova a sua idoneidade, capacidade e zelo com o erário público”,

Para a deputada Diná Almeida, as acusações de irregularidades tinham o objetivo de fazer com que ela perdesse os votos. “Nós sabemos como a política funciona, principalmente em época de campanha, onde geralmente o nível de alguns adversários desce bastante. Quando não têm boas propostas para o povo, começam a inventar coisas, como essa de que o TCE não aprovou minhas contas. Tudo para mudar a opinião dos eleitores”, afirmou.

A parlamentar tobiense destacou o trabalho do TCE. “O Tribunal de Contas de Sergipe é um órgão muito justo e respeitado. Estava claro para mim e para todos aqueles me conhecem que nunca houve irregularidades durante o meu período a frente da Secretaria de Assistência Social de Tobias Barreto. O TCE verificou e confirmou isso”.

Por Ascom Dep. Diná Almeida