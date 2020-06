União de todos contra o covid-19

11/06/20 - 01:58:35

Diógenes Brayner – [email protected]

O covid-19 se mantém em crescente no Brasil. Recuou em alguns Estados que promoveram o bloqueio total, mas avançou dias depois. Não há controle sobre o isolamento social. Tanto que, para fazê-lo cumprir, tem que usar a força da Polícia. Está [quase] tudo fechado, mas o povo vai às ruas sempre, independente da possibilidade de se dar de frente com o vírus. Conversando ontem com o Josailton Lima, ele faz uma observação: “o covid gosta dos andarilhos”.

É uma verdade. Aqueles que optaram por ficar em casa [como eu e ele] provavelmente não serão contaminados. É isso o que dizem médicos e cientistas, embora de vez em quando ler-se opinião de pesquisadores, de que o vírus também se transmite pelo ar. Disso tudo há uma coisa absolutamente certa: a população não gosta de ficar em casa, principalmente de forma espontânea. Essa tentação pelo falar, ver, abraçar e curtir amigos é muito forte. Mais do que se contaminar com um vírus letal, que não tem vacina e nem medicamentos.

O Nordeste registrou ontem 11.611 novos casos de covid-19 e chegou a 272.280 infectados. Com isso, a região ultrapassou o Sudeste, que contabilizou 10.351 novos diagnósticos nas últimas 24 horas e passou a 271.534 casos. O Sudeste era desde o início da pandemia a região com maior número de casos. A covid-19 teve seu 1º registro no Brasil em 26 de fevereiro, em São Paulo. No Nordeste, a doença chegou 11 dias depois, em 06 de março, na Bahia, e se expandiu pelos demais Estados. Sergipe é o oitavo da região e o 18º do Brasil, com números atuais de 10.615 casos e a soma de 264 mortos.

A impressão é que estamos bem. Mas levando em consideração que se trata do menor Estado da federação, os números excedem e preocupam, porque há registros altos de novos casos todos os dias e um número de óbitos que não se esperava, principalmente com a elevação de ocorrências no interior, que há 30 dias não estava tão presente na lista de vítimas fatais. O crescimento só vai recuar com esvaziamento das ruas e cumprimento de ações como distanciamento, uso de máscara e higienização das mãos. Estranhamente a sociedade resiste a isso e a pandemia vai se alastrando, pode se tornar incontrolável e levar a uma situação que complicará até nos sepultamentos. Que não se chegue a isso.

O prefeito Edvaldo Nogueira adotou providências mais rígidas ontem. Pôs a Guarda Municipal nas ruas, ao lado de policiais militares, para autuar quem descumprisse o decreto, afastar do centro da cidade os que não tinham nada a fazer e impedir a entrada daqueles que insistiam em perambular pelo calçadão. Percebe-se que aconselhar a não sair é “chover no molhado”. Tem que usar de meios para evitar aglomerações e reduzir a escalada do coronavirus, que ainda não se aproxima do platô para descida.

Há necessidade de conscientização da população de que quanto menor o número de infectados, maior a possibilidade da reabertura do comércio e de toda estrutura que se reinicie a recuperação da economia. Essa operação deve somar todas as tendências da sociedade, como sindicatos, associações, partidos políticos e voluntários, para que até final de junho – não será antes disso – haja sinal de uma abertura gradual, que permita a população como um todo a usufruir daquilo que ela mais gosta: “ir às ruas”. Sem esse sentimento de unidade, será difícil encontrar saída com maior facilidade.

Houve fiscalização

Governo e Prefeitura deram um aperto, ontem, para manter o comércio fechado. Muita loja estava aberta à meia-porta e provocava movimentação intensa de pessoas pelas ruas do centro.

*** Houve fiscalização e essas lojas foram fechadas, com algumas poucas reações dos comerciantes.

*** Também houve controle para tráfego no Calçadão da João Pessoa e Laranjeiras, a fim de evitar aglomerações.

Pode ser desastroso

O ex-presidente da OAB-SE, advogado Henri Clay, provável pré-candidato a prefeito, disse ontem que “flexibilizar o comércio agora, no momento de crescimento dos casos de contágio e de mortes por coronavirus, pode ser desastroso”.

*** Sugere: “o plano de saída deve ser baseado em número disponível de testagem em massa, e não apenas em número disponível de leitos hospitalares”.

Sair do consórcio

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) defende que “Sergipe tem que sair do Consórcio Nordeste. A empresa contratada pelo consórcio não tinha nem um ano de criada”!

*** – E fica uma questão: vocês confiariam pagar antecipadamente a entrega da mercadoria quase R$50 milhões para uma empresa que tinha um capital social de R$ 100mil?

Manter unidade

Maioria dos técnicos e parlamentares defende a permanência de Sergipe no Consórcio, porque os Estados do Nordeste juntos são mais fortes e tem maior poder político.

*** Também têm poder econômico e facilidade para negociações. O problema com os respiradores deve ser apurado com rigor, mas mantendo a unidade dos Estados.

Plenário errou

A coluna publicou ontem que Yandra Moura (PSC), filha do ex-deputado federal André Moura, será candidata à deputada estadual por Sergipe, nas eleições de 2022.

*** Plenário errou: Yandra será mesmo candidata a deputada federal pelo PSC.

*** Com Yandra para federal, tudo sinaliza que André Moura deve disputar mandato majoritário. É esperar.

Witzel telefona

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), não deixou de telefonar para o seu ex-secretário da Casa Civil, André Moura. Um deles foi para perguntar quando André vai ao Rio. Quer tomar um café e conversar com ele.

*** Witzel também perguntou sobre a equipe de André no Rio e Brasília. André respondeu que todos vão bem e pediram demissão dos cargos.

*** André não demonstra mais interesse em retornar ao Rio de Janeiro.

Carlos e Patrícia

O conselheiro Carlos Alberto Sobral, do TCE, vem evoluindo bem em seu quadro na luta contra o Covid-19. Se continuar assim deve reduzir a carga de oxigênio.

*** Paralelamente, a sua mulher, Patrícia Verônica Sobral, testou positivo para o coronavirus, mas não está internada.

Zezinho e o bloco

O deputado estadual Zezinho Sobral (Podemos) é pré-candidato a prefeito de Aracaju e está conversando muito com partidos como DEM, Patriotas, PP e outros.

*** Admite que seja importante sua candidatura, mas entende que ela só pode se viabilizar através de um bloco coeso.

*** Perguntado sobre a posição do ex-governador Jackson Barreto (MDB), Zezinho brincou: “se eu fosse ele votaria em mim”.

Daltro a prefeito

O ex-prefeito de Capela, Manuel Messias Sukita (Republicanos), disse que seu irmão, vereador José Adaltro Santos (Adaltro Sukita), não foi preso por alguma coisa que tenha cometido, “mas pelo que ele é”.

*** Sukita disse que Adaltro lidera, está bem eleitoralmente em Capela e será o candidato do grupo a prefeito do município.

Herói ou político

Sukita lamentou que esse tipo de ação em Capela, “só aconteça em um lado político, que termina sendo preso e em geral próximo às eleições”.

*** Segundo Sukita, a prisão é feita exatamente de “quem o povo mais gosta”, e admite que não havia necessidade do uso da preventiva.

*** E põe uma dúvida: “não sei se o delegado que o prendeu quer virar herói ou se transformar em político”.

Rogério vê gravidade

O lider do PT no Senado, Rogério Carvalho, lembra que a autonomia universitária e as eleições diretas nas Universidades foram os primeiros passos da redemocratização, pós ditadura.

*** Para ele, a MP979 “é um sinal gravíssimo do autoritarismo de Bolsonaro e uma afronta à democracia”. A MP autoriza o Governo a indicar os retores das universidades.

Coluna para Ana

A coluna de hoje é dedicada a Ana Paula Costa Santana, que morreu ontem, depois de anos lutando contra um câncer.

*** Ana era pessoa muito querida, caridosa e que sempre esteve próxima aos mais necessitados. Seu sepultamento ocorreu na Colina da Saudade.

Uma boa conversa

Todos reclamam – Governadores e prefeitos de todo o país reclama da desobediência ao isolamento social. É muito difícil manter as pessoas em casa por muito tempo.

Novo shopping – O Ferreira Costa, uma superloja de atacado em Aracaju, passou a ser conhecido como o “shopping”; Apesar dos cuidados, muita gente vai para lá passear.

Dia dos namorados – Lojistas estão indóceis – muitos casais também – porque não estão com muitas opções para a compra de presentes no dia dos namorados.

Deixa em casa – Apesar das lojas fechadas, quem quiser comprar presentes é só telefonar para as lojas que deixam em casa. As boutiques trabalham intensamente.

Serviço essencial – Boa notícia: Câmara dos Deputados torna assistência à mulher agredida serviço essencial na pandemia.

Eliz Moura – Indo dormir agora, já na expectativa do próximo episódio de: “PF em busca do ouro perdido”.

Volta Ministério – Presidente Jair Bolsonaro recria Ministério das Comunicações e o deputado federal Fabio Faria será o ministro.

Paulo Teixeira – Bolsonaro e Weintraub. Tirem as botas das universidades brasileiras. MP 979 é a reedição do AI-5 da ditadura militar!

Valor Pequeno – Câmara e Senado podem prorrogar o auxílio de R$ 600,00 para a população. Mas há um movimento que considera o valor pequeno e difícil de receber.