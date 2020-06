10 novos leitos públicos de UTI disponibilizados em Lagarto

12/06/20 - 12:21:08

A previsão é que até o dia 29 de junho, o suporte de atendimento médico aos pacientes da Covid-19 no Estado seja ampliado com mais outros 10 , totalizando 20 leitos de UTI ofertados na unidade de campanha

A partir da próxima segunda-feira, 15, o Hopital de Campanha da UFS, em Lagarto, passará a ofertar 10 novos leitos de UTI para pacientes graves com a Covid-19. Há previsão ainda de abertura de outros 10 novos leitos nas duas semanas posteriores, totalizando 20 UTIs. Todos os leitos estarão à disposição da população, já que o HUL integra o complexo regulatório da rede estadual.

Por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), o Governo disponibilizou na última semana o empréstimo de 16 ventiladores pulmonares e 16 monitores para serem utilizados nos novos leitos do Hospital de Campanha. Estes equipamentos de terapia intensiva poderão ser utilizados até a chegada de equipamentos próprios que estão em processo de aquisição, possibilitando a conversão de leitos de média para alta complexidade.

Segundo o governador Belivaldo Chagas, “estes leitos representam um atendimento mais completo na região centro-sul do Estado, auxiliando na rede hospitalar pelo interior e garantindo que mais sergipanos tenham acesso aos cuidados necessários caso apresentem sintomas do coronavírus”. O Governador lembra ainda que a Universidade Federal de Sergipe tem sido uma grande parceira no combate à Covid-19, contribuindo no levantamento de dados sobre a pandemia e também por meio de parcerias com atendimento nos hospitais universitários.

O superintendente do HUL, Manoel Cerqueira Neto, explica que o intermédio do Estado influenciou no redirecionamento da demanda, que inicialmente seria de leitos de enfermaria e foram então convertidos em leitos de UTI.

“A proposta do HU de Lagarto para o hospital de campanha era a de implantar leitos de média complexidade. O Estado, através do próprio governador Belivaldo Chagas e da secretária de Saúde, Mércia Feitosa, demonstrou a necessidade de leitos de terapia intensiva. Para fazer essa adequação, resolvemos abrir no dia 15 os primeiros 10 leitos e, enquanto isso, providenciar a convocação de novos profissionais aprovados no processo seletivo emergencial da EBSERH, para atender mais pessoas a partir das vagas que serão disponibilizadas no dia 29”, afirma Manoel Cerqueira Neto.

Histórico

Desde 1º de abril, o contingente de leitos da rede estadual especialmente definidos para tratamento de pacientes com Covid-19 vem contando com a participação do Hospital Universitário de Lagarto na disponibilização de 46 leitos. Trata-se da Unidade de Doenças Respiratórias para triagem e atendimento de casos suspeitos ou confirmados de Coronavírus, que conta com 16 leitos para pacientes suspeitos (observação) e 30 leitos para pacientes confirmados, sendo 20 de enfermaria e 10 de terapia intensiva. Com os novos leitos do hospital de campanha, a contagem passa a 66.

Atuando na modalidade porta aberta, o HUL atende às demandas de regulação de todo o Estado a partir do convênio mantido com o Governo. “Neste momento, a vinculação entre os serviços é o que faz a diferença no enfrentamento à pandemia. O HUL sempre fez parte da rede estadual e tem muito orgulho dessa parceria, é por isso que estamos tendo sucesso”, pontua o superintendente do Hospital Universitário de Lagarto.

O hospital de campanha também contará com sala de espera, consultório, posto de enfermagem, sala de acolhimento, antecâmaras de paramentação e de desparamentação, vestiário, área para repouso de profissionais, além de área de conexão e acesso com o HUL. A equipe médica e assistencial está sendo formada por profissionais convocados através do processo seletivo emergencial realizado pela EBSERH.

Informações e foto SES