Ex-candidato a deputado estadual diz que está sendo processado por parlamentar

12/06/20 - 12:45:47

Eu, Messias Cavalcante, Fui notificado através de carta de citação sobre um processo que o Deputado Estadual Capitão Samuel está movendo na justiça contra mim, ele pede 30 mil reais de indenização por danos morais pelo simples fato de eu ter postado em minhas redes sociais um vídeo onde esclareço aos Servidores Militares e Civis que ele não é o autor principal do projeto, como reza o regimento interno da Assembleia Legislativa de Sergipe, vejamos:

Regimento Interno da ALESE, Edição administrativa da Resolução n.º 33/2005, de 14 de dezembro de 2005 (Regimento Interno), atualizado até maio de 2018.

4ª Edição

Art. 167 – Considera-se autor da Proposição, para efeitos regimentais, o seu primeiro signatário, a menos que a Constituição ou o Regimento exijam determinado número de proponentes, caso em que todos eles serão considerados autores.

3° – São de simples apoiamento as assinaturas que se seguirem a primeira, exceto quando se tratar de Proposição para a qual a Constituição ou o Regimento exijam determinado número delas; considerar-se-ão também de simples apoiamento as assinaturas seguintes às integrantes do número legal, à exceção do previsto no parágrafo único do artigo 206 deste Regimento.

O PDL só precisa de uma autoria, se fosse uma PEC precisaria de vários.

Vários Militares e servidores Civis me denunciaram que o referido deputado andou espalhando em grupos de WhatsApp e outras mídias que é o autor do PDL que retira a suspensão do auxílio uniforme dos militares e do terço de férias do servidores civis, fato esse que até o presente momento ele não provou, são apenas falácias na tentativa de se promover politicamente e de enganar os Militares e servidores civis menos atentos.

Irei responder esse processo de cabeça erguida, continuarei fiscalizando e lutando em prol dos servidores públicos civis e militares, agindo sempre com a verdade, expondo e denunciando as mazelas de parlamentares, governador, prefeitos e vereadores que não prezam pelos princípios éticos e morais, transparência, respeito pela coisa pública e pelos serviços públicos prestados à população sergipana.

Messias Cavalcante é ex-candidato a deputado estadual, Ex-Guarda Municiapl da Cidade de Nossa Senhora do Socorro, Ex-militar do Exército Brasileiro e Coordenador do Direita Sergipana em Nossa Senhora do Socorro, Servidor Público Estadual da Polícia Técnico-Científica SSP/SE (Perito Papiloscopista) Pré-candidato a vereador em Nossa Senhora do Socorro/SE.

Da assessoria