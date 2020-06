Acidentes com pipa na rede elétrica cresceu durante o isolamento social

Ocorrências aumentaram 46% no primeiro quadrimestre de 2020, comprometendo o fornecimento de 67 mil clientes

Soltar pipa é uma brincadeira que atravessa gerações. O passatempo é uma diversão muito comum, e agora que crianças estão passando mais tempo em casa, a prática tem crescido. Mas, a distração pode causar danos à rede elétrica, comprometendo o fornecimento de energia nos locais atingidos, além de expor crianças ao risco de acidentes graves.

Entre janeiro e abril deste ano, houve um aumento de 46% no número de ocorrências de pipa na rede elétrica na área de concessão da Energisa, em comparação a 2019. No mesmo período do ano passado foram registradas 39 ocorrências, enquanto em 2020 essa quantidade subiu para 57.

Em relação ao número de clientes atingidos por algum tipo de interrupção no fornecimento de energia ocasionada por pipas na rede, no período em questão, o aumento foi ainda maior. O quantitativo subiu de 11,9 mil em 2019, para 67 mil em 2020, o equivalente a 463%.

Aracaju é a cidade que registra o maior número de ocorrências, com 67% do total. Nossa Senhora do Socorro é a segunda, com 21%. Na capital, os bairros com maior índice foram Bugio, Santos Dumont, Cidade Nova, Olaria e Santa Maria.

Felizmente, nenhum acidente de choque elétrico foi registrado até o momento, mas o risco é iminente. Por isso, preocupada com a segurança da população, a Energisa preparou algumas orientações importantes:

– Jamais solte pipa próximo à rede elétrica;

– Não utilize materiais cortantes, como a linha chilena e o cerol;

– Nunca tente remover a pipa que tenha ficado enroscada na rede elétrica. Apenas os profissionais autorizados pela Energisa, munidos de todos os itens de segurança e treinamentos necessários, podem fazer a manutenção na rede elétrica;

– Não solte pipa próximo a ruas e avenidas. A linha pode ser perigosa para os condutores, causando, principalmente, acidentes com motos e bicicletas;

– Não empine pipa em dias de chuvas e relâmpagos;

– Alerte outras pessoas sobre o risco de soltar pipas sem os devidos cuidados. A conscientização é fundamental para reduzir transtornos e acidentes.

– Ao verificar pipas presas à rede elétrica, entre em contato com a Energisa por meio dos canais de atendimento.

