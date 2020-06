Aumenta novos casos de Covid-19 e maior número de mortes é no interior do Estado

12/06/20 - 22:42:52

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta sexta-feira, 12, o boletim epidemiológico do novo coronavírus, com 478 novos casos registrados e mais 22 mortes. Em Sergipe, 11.534 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 305 morreram.

Seis óbitos são da capital: uma idosa de 95 anos, com hipertensão, Alzheimer e linfoma; um homem de 55 anos, com tuberculose; uma mulher de 47 anos, com imunodepressão; uma mulher de 46 anos, com neoplasia de mama e metástase de sistema nervoso central; um senhor de 91 anos, com hipertensão e diabetes; e mais uma mulher de 79, com hipertensão e diabetes. Três são de Nossa Senhora do Socorro: um idoso de 69 anos, sem comorbidades; um homem de 52 anos, com imunossupressão; e um homem de 80 anos, sem comorbidades.

Em Nossa Senhora das Dores, duas mortes: um homem de 57 anos, com hepatopatia; e uma menina de um ano, com doença neurológica em investigação. De Itaporanga D’Ajuda, faleceu uma mulher de 61 anos, cardiopata. Em Monte Alegre, um homem de 44 anos, sem comorbidades. Dois moradores de Umbaúba morreram: um homem de 57 anos, sem comorbidades; e uma idosa de 81 anos, com hipertensão e diabetes.

De Carira, faleceu uma mulher de 64 anos, sem comorbidades. De moradores de Simão Dias, também duas mortes: de uma mulher de 68 anos, hipertensa, e de uma mulher de 67 anos, diabética. Em outras cidades: homem de 82 anos, de São Cristóvão, com diabetes e hipertensão; uma mulher de 56 anos, de Pirambu, sem comorbidades; uma idosa de 88 anos, de Itabaiana, com insuficiência cardíaca congestiva; e um homem de Arauá, de 92 anos, com diabetes.

São 4.774 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 28.672 exames e 17.138 foram negativados. Estão internados 444 pacientes, sendo 173 em leitos de UTI (98 na rede pública, sendo 96 adultas e 2 pediátricas; e 75 na rede privada, sendo 73 adultas e 2 pediátricas) e 271 em leitos clínicos (159 na rede pública e 112 na rede privada). São investigados mais nove óbitos.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.