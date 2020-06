Batalha Naval do Riachuelo -Data magna da Marinha do Brasil

12/06/20 - 07:55:31

A Capitania dos Portos de Sergipe informa que, em virtude da pandemia do COVID-19, não realizará sua tradicional Cerimônia alusiva ao 155º aniversário da Batalha Naval do Riachuelo. Por se tratar de uma data importante para a história de nosso país, a Marinha do Brasil compartilha com a sociedade sergipana, um breve relato com o intuito de homenagear seus bravos combatentes.

A Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870), maior conflito na história da América do Sul, deixou um legado de união, solidariedade e superação aos brasileiros, com emprego das Forças Armadas e plena mobilização da nossa sociedade.

Na campanha naval, enfrentamos uma Marinha preparada para o ambiente fluvial e com vantagens, tanto na proximidade do apoio logístico como no apoio de fogo de terra.A Batalha Naval do Riachuelo, evento decisivo e vitorioso, ocorrida em 11 de junho de 1865, foi marcada pela bravura de aguerridos marinheiros e fuzileiros navais, que, incentivados pelos célebres sinais de Barroso: “O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever”; e “Sustentar o Fogo, que a vitória é nossa”, superaram adversidades de toda ordem, muitos deixando suas vidas em combate. Por conta desseepisódio histórico, em 11 de junho celebramos a Data Magna da Marinha.

Desde então, a Marinha do Brasil comemora, todos os anos, nessa data, os feitos heróicos daqueles homens que lutaram na Batalha Naval do Riachuelo, reconhecendo-os como exemplos e lembrando seus atos às gerações que os sucederam.

Marinha do Brasil