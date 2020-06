Carta Aberta dos professores e servidores de Itaporanga D’Ajuda ao prefeito Otávio Sobral

12/06/20 - 16:17:08

Os professores, professoras, servidores e servidoras municipais de Itaporanga D’Ajuda representados pelo SINTESE e pelo ITASIND vêm em carta aberta solicitar que o prefeito Otávio Sobral encaminhe para a Câmara de Vereadores, os projetos de lei que reajustam os salários dos professores e servidores municipais e o que organiza o plano de carreira dos servidores.

Os projetos já estão prontos, frutos de um diálogo entre os sindicatos e prefeitos no sentido de garantir que os servidores e professoras tenham os reajustes garantidos em lei, no caso da Constituição Federal e a Lei Federal 11.738/2008.

O outro refere-se ao plano de carreira dos servidores públicos municipais com a adequação das tabelas salariais por níveis ao longo da carreira.

Mesmo com a pandemia os recursos da prefeitura e da Educação, não sofreram baixar, inclusive com sobras do FUNDEB, no caso dos professores.

Não há desculpa!

Prefeito Otávio Sobral, respeite os professores e servidores! Os projetos de lei estão prontos, ponha-os em votação na câmara e sancione!

Comissão de Negociação do SINTESE E ITASIND.

Por Caroline Santos – Sintese