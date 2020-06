CIAPS REALIZA MAIS DE 120 ATENDIMENTOS A PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA

12/06/20 - 05:11:30

Os profissionais da segurança pública estão na linha de frente do enfrentamento à Covid-19. Por isso, o cuidado com a saúde mental também é muito importante. Para isso, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) disponibiliza o Centro Integrado de Apoio Psicossocial (Ciaps). Entre 20 de março e 31 de maio, foram realizados 121 atendimentos. Desde o início do isolamento social, o serviço passou a ser oferecido de forma on-line.

Atualmente, a equipe é composta por assistente social, uma terapeuta holística e três psicólogos. A coordenadora do Ciaps, Iolanda Aragão, explicou que, inicialmente, houve uma resistência dos pacientes que vinham sendo atendidos presencialmente, mas que, aos poucos, houve a conscientização da importância desse atendimento, mesmo a distância, diante de um momento complexo que toda a sociedade está enfrentando.

“Com a pandemia o atendimento passou a ser on-line e houve uma certa resistência dos casos que já estavam em atendimento, mas com a demora do retorno ao presencial, aos poucos estão aderindo. Fazemos um trabalho em equipe para atender a demanda que entra pela porta do Ciaps, seja pela procura espontânea, seja pelo encaminhamento”, destacou.

Ela ressaltou a importância de perceber os sintomas que apontam a necessidade de atenção à saúde mental. “Chamo atenção tanto para os operadores da segurança pública, quanto para os familiares para ficarem atentos aos sintomas, para cuidarem desse aspecto do emocional. Infelizmente, temos um tabu muito grande ainda com relação à saúde emocional. Tratamos de qualquer outro sintoma de saúde, mas quando se trata da saúde emocional, esse nós encolhemos, guardamos, fechamos em uma caixinha e só é olhado quando não há mais saída”, reforçou.

Iolanda Aragão complementou citando que é preciso atenção com a saúde mental não apenas nesse momento de pandemia, mas em todas as circunstâncias da vida. “O ideal é que olhemos para esses sintomas, cuidemos e busquemos ajuda antes de se encontrar em um nível de grande situação. Não deixem as questões se agravarem, não deixem sintomas se agravarem. Busquem os nossos serviços. É preciso olhar para a saúde emocional. Não dá para negar o nosso corpo, a nossa vida ela é gerenciada por todo um estado emocional, que administra nosso corpo, é quem cuida, é quem dá conta”, pontuou.

“Se isso não está bem, compromete todo o resto da nossa saúde. A saúde emocional precisa ser olhada, precisa ser priorizada, precisa ser cuidada”, evidenciou a coordenadora do Ciaps.

Atendimento

Inicialmente, o servidor da SSP entra em contato pelo telefone (79) 3213-1267, de terça-feira à sexta-feira, das 8h às 13h. O atendimento então é direcionado ao serviço social, que fará o acolhimento inicial e encaminhará ao atendimento psicológico, que tem ocorrido de forma on-line.

Fonte e foto SSP