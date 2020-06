BOMBEIROS EMITEM NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE FOGOS

12/06/20 - 05:47:47

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) alerta à população que nenhum local no Estado passou este ano pelo processo para receber o atestado de regularidade emitido pela corporação para a comercialização de fogos de artifício. Esse atestado refere-se ao espaço físico, à observação de todas as medidas que precisam ser adotadas com relação à segurança contra incêndio. Esse processo para emissão de atestado não aconteceu em virtude desse tipo de comércio não estar liberado para funcionar no Estado, por conta da pandemia de coronavírus, de acordo com o Decreto Nº 40.613* de 08/06/2020.

*Decreto em vigor até a data da publicação dessa nota.

Fonte: CBMSE