COVID-19: GOVERNO ABRE COTAÇÃO PARA CONTRATAR SERVIÇO DE HOTELARIA

12/06/20 - 16:29:52

Ele será destinado aos profissionais de saúde positivados e suspeitos, que estão na linha de frente no combate ao coronavírus

Seguindo a recomendação do Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Estado (MPE) e do Ministério Público Trabalho (MPT), o Governo do Estado, abre contratação pública emergencial de serviço de hotelaria que será destinado aos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao coronavírus, lotados nas unidades da rede estadual, positivados ou sob suspeita pela Covid- 19.

O processo está em cotação de preços, os interessados podem acessar as informações no site: https://www.saude.se.gov.br/?p=41369 e enviar a proposta de valor do hotel e serviços inclusos na próxima segunda e terça, 15 e 16, por meio eletrônico para o e-mail [email protected]

O hotel deve ter disponibilidade total do empreendimento para acolhimento dos profissionais e a contratação deverá englobar os serviços de hospedagem, alimentação, lavanderia e segurança. De acordo com a diretora administrativa da Secretaria de Estado da Saúde, Cláudia Rego, a cotação prévia para compor o valor de referência se deu pela dificuldade de encontrar o serviço de hotelaria com disponibilidade integral.

“Com a dificuldade de cotação de preços dos hotéis para a oferta deste serviço, estamos fazendo uma cotação pública prévia para compor o valor de referência. Cabe ressaltar que para compor o valor de referência, no portal www.comprasnet.se.gov.br, posteriormente, haverá disputa on- line para contratação.

SES