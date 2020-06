CPTRAN ATENDE 2 ACIDENTES DE TRÂNSITO EM ARACAJU DURANTE O FERIADO

Já foram registradas 11 mortes somente neste ano de 2020, na Grande Aracaju

A Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) registrou na noite dessa quinta-feira, 11, mais uma morte no trânsito de Aracaju. Um veículo modelo Polo colidiu com um ciclista identificado como José Ualisson Santos da Silva, 38 anos, que veio a óbito no local, situação devidamente constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O condutor do veículo Polo ficou no local e prestou todo o apoio devido, sendo levado à delegacia apenas para prestar depoimento. O motorista não foi preso, pois permaneceu no local para prestar socorro à vítima e não estava embriagado, mas foi autuado por estar com a CNH vencida. O fato será apurado pela Delegacia de Delitos de Trânsito.

A segunda ocorrência também foi atendida na noite dessa quinta-feira, 11, quando a CPTran atendeu um chamado sobre a colisão de um ciclomotor em um poste no bairro Eduardo Gomes, em São Cristóvão.

O fato ocorreu por volta das 22h, quando o senhor Leonardo da Cruz, 64 anos, perdeu o controle de seu veículo na rua 22, ao colidir em uma barra de ferro. Devido ao forte impacto, o capacete saiu da cabeça e voou em uma casa. O homem não resistiu e veio a óbito no local.

O condutor não tinha habilitação e o veículo não era registrado. Foi a 11ª morte no trânsito registrada pela CPTran em 2020.

