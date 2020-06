FIM DE SEMANA TERÁ TEMPO PARCIALMENTE NUBLADO COM PANCADAS DE CHUVA

12/06/20 - 05:00:40

Centro de Meteorologia prevê tempo predominantemente nublado com chuvas em diversas regiões do estado.

O Centro de Meteorologia de Sergipe prevê feriado e fim de semana predominantemente nublado no estado. “As chuvas tendem a atingir os municípios de Carira, Frei Paulo, Pinhão, Pedra Mole e Simão Dias, sendo bem extensivas nessas regiões. Nas outras regiões, haverá chuvas localizadas”, explica o meteorologista da Sedurbs, Overland Amaral.

Para o dia 12, sexta-feira, a previsão é de tempo encoberto na Grande Aracaju, Agreste e Centro Sul, com concentrações de chuvas no período da madrugada e manhã, no período da tarde espera-se tempo aberto na região Oeste do estado enquanto que as regiões Agreste e litorânea ficarão com tempo nublado e encoberto.

O dia 13, sábado, será de tempo encoberto em todo período, com concentração de chuva no litoral norte, Agreste Central, deslocando-se para o Oeste e Alto Sertão Sergipano. Já no dia 14, domingo, as chuvas se concentram no Agreste Central, em toda região Oeste e todo Alto Sertão Sergipano enquanto que no litoral o tempo ficará parcialmente nublado.