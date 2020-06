Gestantes devem focar em autocuidado no momento de pandemia

12/06/20 - 13:34:11

O pânico é algo que pode ocorrer durante a gestação em meio à Pandemia e para, evitar essa situação, é preciso diminuir canais de comunicação de informações negativas e focar durante o dia em vivências de autocuidado. O fortalecimento do bem-estar ajuda bastante. Quem explica é a psicóloga da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), Sílvia dos Anjos.

Ela deixa claro que não existe uma forma certa de se comportar. “A família pode ajudar escutando as demandas e medos da gestante, gerando acolhimento”, observa Silvia. Ela ressalta que o ideal na quarentena é que haja programação do dia com pausas para atividades que sejam nutridoras. As atividades físicas, descanso, práticas de leitura ou vídeos relaxantes impedem que o dia seja preenchido só com responsabilidades”, orienta a psicóloga.

A psicóloga atenta que tem convidado as pessoas a se reconectarem com práticas de autocuidado e prazer. “Aconselho a buscarem fazer as tantas coisas que idealizavam fazer em casa, mas não tinham tempo pelo excesso de trabalho. E em relação às crianças, estão sendo divulgados vários manuais de sugestão de brincadeiras, lives de contação de histórias”, lembra.

Sílvia reforça que os exercícios físicos liberam bastante endorfina e oferecem conforto para a mente. “As atividades em casa devem ser prazerosas para você”, orientou a psicóloga. Ela sugeriu a participação num curso online, a leitura de livros guardados, a culinária, ou mesmo a permissão para não fazer nada. “Essas são as primeiras sugestões que trago”, finaliza a psicóloga.

Fonte e foto SES