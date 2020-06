Huse registra 150 atendimentos a vítimas de queimaduras nos primeiros cinco meses

12/06/20 - 08:13:17

No mesmo período do ano passado (2019), foram registrados 273 atendimentos no hospital

De janeiro a maio deste ano, o Pronto Socorro do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) registrou cerca de 150 vítimas de queimaduras das mais diversas causas. Desse total, 51 usuários precisaram continuar internados para novos procedimentos ou ampliar os cuidados na Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ) do hospital, que é referência no tratamento de queimaduras no estado de Sergipe. No mesmo período do ano passado (2019), foram registrados 273 atendimentos no hospital.

Para alertar a população sobre esse perigo, principalmente nessa época do ano, a Sociedade Brasileira de Queimadura (SBQ) lançou o “Junho Laranja”, uma campanha sobre prevenção de queimaduras, que são feridas traumáticas causadas, na maioria das vezes, por agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos. A classificação delas varia de acordo com a profundidade e tamanho, além do percentual da superfície acometida da pele.

A gerente da UTQ do Huse, Elmara Salgado, informa à população como é realizado o tratamento na unidade e faz um alerta. “O paciente queimado é atendido pelo Pronto Socorro, quando a lesão tem maior proporção, é encaminhado para o centro cirúrgico e, em seguida, para a UTQ para cuidados intensos com curativos especiais. Com a pandemia do coronavírus é necessária a compreensão de todos para evitar o uso de fogos, além de só utilizarem o álcool líquido ou gel fora de casa, longe do fogo e do alcance das crianças. Vamos evitar a superlotação no hospital por queimaduras e fazer uma estatística diferente esse ano, eu conto com a ajuda de todos”, enfatizou a gerente.

O que fazer

Caso alguém acabe se queimando, algumas medidas iniciais devem ser tomadas para evitar que o ferimento não se agrave, como explica a referência técnica da Cirurgia Plástica no Huse, Moema Santana. “De imediato, a pessoa deve colocar a área queimada em água corrente por aproximadamente cinco ou dez minutos para que seja resfriada. Nunca colocar produtos caseiros sobre o ferimento, pois só vai agravar ainda mais a situação do paciente”, explicou a médica.

Fonte e foto SES