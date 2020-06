Prefeitura de Canindé do São Francisco faz distribuição de cestas básicas

12/06/20 - 13:24:43

Na última quarta-feira, 10, a Prefeitura Municipal de Canindé de São Francisco, através da Secretaria de Inclusão, Trabalho e Desenvolvimento Social, deu início à entrega de cestas básicas para famílias em estado de vulnerabilidade social que residem no município.

Nessa etapa, serão contempladas 600 famílias residentes na zona rural e urbana, que são acompanhadas pelas equipes de referência da Assistência Social do município, e que se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social.

A entrega foi iniciada pelas famílias que moram na cidade. Elas receberam uma cesta básica composta por açúcar, arroz, feijão, farinha, massa de milho, macarrão, café, biscoito, leite em pó, óleo, sardinha e proteína.⠀

“A entrega de Cestas Básicas é uma das ações elencadas no nosso plano de contingenciamento, como estratégia de enfrentamento às consequências da pandemia do novo Coronavírus”, declarou a secretária da pasta, Cândida Caroline Santos.

De acordo com o prefeito Ednaldo da Farmácia, “poder ajudar os cidadãos mais carentes com alimentos para suas famílias é um dever que a prefeitura tem o prazer de realizar”. ⠀

As famílias residentes nos povoados Capim Grosso e Curituba, e nos assentamentos Cuiabá e Alto Bonito, também receberão as cestas. Durante a entrega as equipes de profissionais da secretaria adotaram todas as medidas de segurança orientadas pelas autoridades sanitárias no combate à Covid-19.

ASCOM

Prefeitura de Canindé de São Francisco