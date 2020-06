Prefeitura de Maruim implanta centro de atendimento para enfrentamento da COVID-19

12/06/20 - 16:02:33

A partir de segunda-feira (15), o Município de Maruim contará com um Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19. O centro está localizado anexo ao hospital de urgência de Maruim. O espaço será um ponto de referência que visa identificar diagnósticos dos casos de síndrome gripal, com a finalidade de buscar maior resolutividade da assistência aos pacientes com sintomas leves da COVID-19.

De acordo com o secretário municipal de Saúde e Saneamento, Evandson Bonifácio dos Santos, o espaço chega em um momento primordial, quando o número de casos confirmados aumentaram e precisamos buscar um atendimento ágil no enfrentamento ao coronavírus. “Os atendimentos neste centro serão de segunda a sexta-feira, das 07 as 16 horas, independente de feriado e ponto facultativo. O acolhimento dos pacientes com suspeitas de queixas relacionadas aos sintomas de síndrome gripal ou COVID-19, e a classificação de risco deles, será realizado por uma equipe multidisciplinar composta por um médico, dois enfermeiros e dois técnicos de enfermagem”, pontuou o secretário.

Evandson Bonifácio destacou ainda, que prosseguiu com projeto encaminhado pelo ex-secretário José Souza, para proporcionar uma maior resolutividade na identificação dos casos suspeitos. Bonifácio também relatou que os pacientes serão monitorados com visitas e contatos telefônicos pela equipe multidisciplinar.

O Centro de Atendimento para Enfrentamento da COVID-19 de Maruim conta com consultório, área para acolhimento, isolamento e coleta.

Fonte e foto assessoria