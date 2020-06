Secretaria de Turismo participa de reunião com a CVC e planeja retomada do setor

12/06/20 - 16:38:41

Em reunião, a maior operadora de turismo da América Latina, promete colocar o destino Sergipe nas prateleiras da empresa em todo o Brasil e trabalhar a oferta de voos de acordo com a demanda, em parceria com companhias aéreas

Na manhã desta sexta-feira (12), a CVC realizou uma webinar de planejamento estratégico conduzida pelo diretor executivo de Produtos Terrestres Nacional da CVC CORP, Claiton Armelin, o diretor de produtos Cristiano Placeres, e o time de Produto Nacional da companhia, com a participação do secretário de Estado do Turismo de Sergipe, Sales Neto, além do trade local.

Claiton Armelin apontou a parceria entre a CVC e as companhias aéreas, para o aumento de voos para Sergipe e outros destinos, de acordo com a procura turística. Segundo ele, se for feito um bom trabalho em conjunto, Sergipe pode ficar entre as prioridades da empresa. “O Ministério do Turismo vai começar uma campanha incentivando o turismo doméstico, com o objetivo de fomentar o turismo e fortalecer a economia nacional, intitulada ‘O legal, é gastar em real’.

“Sergipe é um destino importante para a CVC e vamos colocar esse produto em nossa prateleira nacional. Em cada dez destinos preferidos pelo turista, nove são destinos de praia, então Sergipe está bem servido neste aspecto”, acrescentou Claiton.

Atendendo a um convite do secretário de Turismo, Sales Neto, o fundador da CVC, Guilherme de Jesus Paulus, também participou da reunião. “Quero parabenizar o governo do Estado pelo trabalho que tem realizado, como o anúncio de retomada da mídia compartilhada, principalmente, nesse momento de pandemia, é muito importante, pois é preciso estar presente e mostrar a cara. Aquela história: só é lembrado, quem é visto. Além disso, quero agradecer ao governador Belivaldo Chagas pelo trabalho, e em 2021 vamos voltar com nossos planos e fazer um hotel aí, se Deus quiser. Sergipe está se destacando, como ontem, fiquei vendo nas principais redes de televisão do Brasil, São Cristóvão mostrando a ornamentação de Corpus Christi”, disse Paulus.

Sales Neto agradeceu a presença de Guilherme Paulus e ressaltou a parceria estratégica fundamental para alavancar o turismo. Ele aproveitou a oportunidade e falou sobre os esforços que o governo tem aportado para a área do Turismo, exemplificando os recursos para realização de mídia compartilhada com a CVC e ABIH. “A Sefaz autorizou os recursos para divulgação dos destinos do estado, afinal, é fundamental estarmos na prateleira da CVC, empresa que possui mais de oito mil colaboradores diretos e indiretos em suas lojas e escritórios espalhados por todo o Brasil”, frisou Sales.

Ele destacou também que o Turismo, é uma das prioridades do Governo de Sergipe. “O turismo é um gerador de emprego e renda importante para o fortalecimento da economia sergipana. Os impactos na indústria do turismo em função da pandemia são enormes, mas agora é hora de planejamento, aproveitar essa reestruturação do mercado e agir com positividade e colocar Sergipe nas prateleiras das principais agências do Brasil, destacando o que temos de melhor: as belezas naturais, um povo acolhedor e uma vasta e rica cultura. Estamos adotamos os protocolos de segurança e isso será fundamental para conquistar a confiança do visitante e melhorar a cadeia socioeconômica de Sergipe pós-pandemia ”, disse Sales Neto.

Sales Neto finalizou observando que outro ponto favorável a atração de novas rotas aéreas para o estado são os incentivos em relação a carga tributária do querosene da aviação mantidos pelo governo do Estado. De 18%, passa para 12% para o acréscimo de um voo; 9% para o acréscimo de dois voos; e 5% para o acréscimo de três ou mais voos.

Protocolos de Segurança

A secretaria de Turismo adotou o selo Turismo Responsável do Ministério do Turismo, que define os protocolos de segurança direcionados a 15 setores da cadeia turística. A ABIH também criou um protocolo chamado Hotel Seguro, ambos reforçam as medidas de proteção à Covid-19 e passam mais tranquilidade para os turistas.

Fonte e foto assessoria