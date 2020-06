Ser Educacional promove lives para colaboradores em meio ao isolamento

Conteúdos vão desde cuidados com a mente e o corpo a competências profissionais e receitas de culinária

As empresas sempre tiveram a missão de fomentar um ambiente saudável de trabalho. E, no contexto da pandemia mundial do novo coronavírus e com a operação para colocar praticamente todos os colaboradores em trabalho remoto, isso se tornou indispensável. Sempre atenta às constantes mudanças, aos novos procedimentos e boas práticas empresariais, o Ser Educacional é uma das companhias que se comprometeram, desde o início do isolamento social, com o bem-estar de seus colaboradores.

Dentre as diversas ações realizadas, está uma programação semanal de webinars na rede de comunicação interna. As transmissões abordam temas como cuidados com a mente e o corpo, competências profissionais e, até, dicas e receitas culinárias.

“Nossa intenção é promover ações que auxiliam a equilibrar o dia a dia de trabalho remoto com a vida pessoal. Produtividade, inovação, criatividade e qualidade de vida são palavras-chave que guiam essas ações e a montagem de toda a programação”, explica a diretora acadêmica do Ser Educacional, Simone Bergamo.

Com o passar dos dias, os profissionais se estabilizaram com a nova rotina de trabalho e, por conta disso, o foco das empresas passou a ser, principalmente, o cuidado com a saúde mental. Segundo pesquisa da Uerj, os casos de depressão praticamente duplicaram entre março e abril.

“Em momentos como esse, é preciso ter empatia. Todos precisamos nos adaptar e, no começo, sempre é mais difícil. Mas aproveitamos que temos excelentes profissionais, tanto nos cargos de gestão como ministrando aulas para nossos alunos, para proporcionar ajuda, conhecimento e diversão para os colaboradores”, ressaltou Simone.

Para exemplificar o quão abrangente tem sido o projeto, ela cita três lives que já aconteceram: “Ser Saudável: cuidados com a mente e o corpo”, “Competências Profissionais e Empresariais: soft skills, o segredo do sucesso?” e a “Ser Live Musical”.

Ao todo, já foram feitas mais de 30 webinars, com participação de mais de 4.500 colaboradores. A assessora de regulação alocada na UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Maceió, Sara Vieira, é uma da que tem aproveitado bem esses momentos. “Os webinars são muito produtivos e me ajudaram bastante. As lives musicais também são muito legais, porque acontecem no final da tarde da sexta-feira, quase como um happy hour”, destacou.

Assessoria do Grupo Ser Educacional