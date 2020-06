Torneio Virtual de Xadrez Escolar conta com 49 inscritos, da capital e do interior

12/06/20 - 14:18:53

As inscrições para o 1º. Torneio Virtual de Xadrez Escolar foram encerradas na noite desta quinta-feira 11, apresentando um número de 49 inscritos, incluindo alunos das escolas das redes pública e privada, de Aracaju e do interior. O número de inscritos surpreendeu aos organizadores do evento, demonstrando que mesmo sendo a primeira vez que se realiza em Sergipe. A competição recebeu o apoio dos enxadristas sergipanos e tem tudo para ser revestida de sucesso. Os jogos acontecem neste sábado, 13, das 8h30 às 11h. O torneio será realizado totalmente online, através da Plataforma Lichess (www.lichess.org)

Para o professor Wendell Oliveira, coordenador do evento, a grande novidade foi a presença de alunos de escolas públicas e privadas do interior. “Por ser a primeira vez, esse número de inscritos nos surpreende. O índice de aceitação foi muito alto. Isso significa dizer, que a competição deve se revestir de pleno sucesso. Alguns dos inscritos já contam com experiência em competições de natureza virtual. Outros estarão participando pela primeira vez”, avaliou o professor Wendell.

A expectativa agora é para a realização do Congresso Técnico, que está marcado para esta sexta-feira, 12, às 16h, através do aplicativo GOOGLE MEET. Poderão participar do Congresso Técnico os enxadristas e seus responsáveis. Wendell lembra que é proibida a utilização de auxílio de terceiros, consulta de livros e softwares ou uso de engines durante a partida, sob pena de exclusão do enxadrista da competição.

O 1º. Torneio de Xadrez Escolar Virtual, será realizado de acordo com as regras adaptadas da Federação Sergipana de Xadrez (FSX) e sob a supervisão da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), através da Superintendência Especial de Esporte (SUPEE).

Segundo o professor Wendell Oliveira, coordenador do evento, a competição tem como um dos objetivos, promover a interação entre os enxadristas e demais envolvidos, diante do cenário atual de impossibilidade de eventos presenciais, com participação do público. O Torneio de Xadrez Escolar Virtual tem caráter participativo, com o objetivo de fomentar o esporte escolar.

O evento é uma realização da Superintendência Especial de Esporte (SUPEE), em parceria com a Federação Sergipana de Xadrez (FSX). A competição será realizada de acordo com as regras adaptadas da Federação Sergipana de Xadrez (FSX) e sob a supervisão da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), através da Superintendência Especial de Esporte (SUPEE). A arbitragem ficará sob a responsabilidade da Federação Sergipana de Xadrez (FSX) e o Árbitro Geral será o Arbitro Nacional da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) Carlos Viana.

Assessoria de Comunicação da SEDUC