ABIH DE SERGIPE REALIZA TREINAMENTOS VIRTUAIS COM OPERADORAS DE TURISMO

13/06/20 - 07:39:19

A ABIH-SE, em parceria com o Governo do Estado e Sergipe Destination, vem realizando, durante a pandemia, diversos treinamentos online com operadoras de Turismo de todo Brasil com o objetivo de divulgar o Destino Sergipe.

Nessas capacitações, a guia da Associação faz uma apresentação de todo potencial turístico do nosso Estado para os agentes de viagem. Também é apresentado um vídeo, feito pela Associação, mostrando todas os nossos atrativos.

Já participaram dessa ação a New It Operadora, Visual, Orinter, Agaxtur dentre outras.

Segundo Heloísa, Coordenadora de produtos da Agaxtur, “Sergipe pode figurar como um dos destinos mais procurados da empresa porque tem muitos atrativos diferentes dos que já estão no mercado. Muitas pessoas não querem passar férias em grandes centros e Sergipe fica justamente fora desse eixo”.

Hoje, também, foi realizada uma reunião virtual entre o trade turístico sergipano e a Diretoria Nacional da CVC com a finalidade de alinhar estratégias para a retomada do Turismo em Sergipe. Para Cleiton Armelin, diretor de produtos da CVC Corp, Sergipe será um dos principais destinos já a partir do segundo semestre desse ano. “Estamos colocando Sergipe fortemente em nossa prateleira, pois tem tudo que o turista quer: praia, sol, belas paisagens, ótimos passeios e com os pacotes e promoções competitivas que faremos vamos ver os hotéis de Sergipe lotados”.

Segundo o presidente da ABIH-SE, Antônio Carlos Franco Sobrinho, “estreitar os laços com as operadoras de Turismo é fundamental, principalmente, neste momento em que o setor hoteleiro sergipano está planejando a retomada do turismo e redefinindo estratégias.

ACF ressaltou ainda a importância dos protocolos sanitários. “Na próxima semana, a ABIH-SE, lançará um manual de higienização e prevenção ao COVID-19 que vem se somar com o Protocolo Federal. Lançaremos o selo “Hotel Seguro” que dará mais confiança ao hóspede que utilizar nossa rede hoteleira. Será um diferencial estratégico para o destino.”

Por Ascom/ABIH-SE