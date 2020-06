Chuva deixa várias ruas completamente alagadas em Aracaju

13/06/20 - 08:38:42

As chuvas que caíram durante toda a noite da sexta-feira (12) e madrugada deste sábado (13) deixaram várias ruas e avenida de Aracaju completamente alagadas.

As inundações foram registradas na Avenida Pedro Valadares, no bairro Jardins. Já na rua Cedro, no Santo Antonio, as águas tomaram contas, chegando a entrar em algumas residências, porém não foi registrado nenhuma vitima.

Na região do mercado central, também foi possível ver alguns pontos de alagamentos, mas também sem maiores problemas.

Previsão – neste sábado (13), o tempo será encoberto em todo período, com concentração de chuva no Litoral Norte, Agreste Central, deslocando-se para o Oeste e Alto Sertão sergipano.

Já no domingo (14), as chuvas se concentram no Agreste Central, em toda Região Oeste e todo Alto Sertão Sergipano enquanto que no litoral o tempo ficará parcialmente nublado.

No bairro Soledade, várias ruas ficaram completamente alagadas. Também no Santa Maria houve o registro de algumas residências que ficaram alagadas.

Colaborou com informações e foto o advogado Márlio Damasceno