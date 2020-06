Funcionário da Fundação de Saúde morre de forma abrupta com Covid em leito do Huse

13/06/20 - 17:26:35

A Secretaria da Saúde de Sergipe perdeu, dois funcionário da linha de frente do combate ao Covid-19, que foram infectados pelo vírus e morreram de forma repentina em leito do Huse: Um deles foi Daniel Geraldo Rodrigues Castro, que Servia na Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), e morreu neste sábado pela manhã internado no Huse.

O outro foi o motorista José Wellington Costa da Silva, ocorrido na noite de sexta-feira (12) e que atualmente servia ao Hospital Amparo de Maria, em Estância.

O presidente da Fundação Hospitalar de Sergipe, Jorge Kleber Lima relatou, no Instagran, que Daniel Geraldo Rodrigues Castro foi “um dos melhores servidores da história da FHS, grande ser humano, excelente profissional, um apaixonado pela saúde pública e pelo Huse.

Segundo ainda Jorge Kleber, “Daniel parte de forma abruta e muito precoce, coincidentemente em um leito do Huse, a sua casa.”

Neste sábado pela manhã, por volta das 9 horas, Daniel Geraldo enviou uma mensagem via hatsapp para o jornalista André Carvalho, assessor de Imprensa da Secretaria da Saúde do Estado, dizendo que estava internado no Huse infectado pelo Covid-19″.

– Você vai sair dessa, disse-lhe André e, por volta das 11 horas. Daniel respondeu com com as mãos juntas dizendo amém. O post de Daniel ocorreu por volta das onze horas e não houve mais conversas entre os dois. Via whatsaap, Andre Carvalho disse que Daniel era “uma pessoa muito especial e que fora uma perda para a Saúde Pública, principalmente no combate ao coronavirus”. Daniel deixou esposa, Antonieta, e uma filha.