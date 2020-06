MITIDIERI DIZ QUE PSD APOIA PL QUE GARANTE VERBA EMERGENCIAL PARA TURISMO

13/06/20 - 19:31:36

O deputado federal Fábio Mitidieri disse, neste sábado, que “nós do PSD apoiamos a aprovação do PL 3067/2020 que garante apoio emergencial ao setor do Turismo nos municípios brasileiros, afetados pela pandemia com a destinação de R$ 2,5 bilhões para ações e projetos do setor”.

O deputado diz que também é favorável a MP 907, que trata do incentivo ao turismo nacional, como forma de diminuir os danos e estimular a volta do crescimento do setor. Segundo Fábio, “infelizmente não temos muito o que celebrar nesse dia. Nosso Turismo tem sofrido muito com o isolamento social da Pandemia.



– Vamos precisar apoiar esse importante setor da economia brasileira, para que quando for seguro retomar as atividades, possamos novamente mostrar os encantos de nossa região, disse Mitidieri