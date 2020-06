Novo formato de organização chega às feiras livres do Costa Nova e Coqueiral

13/06/20 - 07:11:41

As feiras livres que funcionam no Costa Nova (Aruana) e bairro Coqueiral, respectivamente, nas zonas Norte e de Expansão da capital, contarão, a partir da próxima semana, com equipamentos que asseguram as condições sanitárias necessárias para a comercialização de produtos de origem animal.

As medidas de instalação do novo formato, adotadas de forma gradativa, acontecem após comunicado entregue aos feirantes pela Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb). Os feirantes do Costa Nova, por exemplo, receberam o informe nesta sexta, 12, por ocasião da realização da feira. O mesmo ocorrerá no domingo, 14, no Coqueiral.

“Com a instalação dos balcões frigoríficos, novas bancas para hortifruti, manipulação e corte de carnes, peixes e aves, também, nesses dois espaços, 10 das 16 feiras de Aracaju já contam com infraestrutura de comercialização padronizada, seguindo os aspectos técnicos necessários para o início dos serviços previstos em contrato”, informou o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas.

O novo formato já pode ser encontrado nas feiras livres dos bairros 13 de Julho (Batistão), 18 do Forte, Jabotiana, Grageru, Santos Dumont, Suíssa e dos conjuntos Castelo Branco e Orlando Dantas.

