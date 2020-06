Covid-19 em linha crescente em Sergipe: quase 13 mil novos casos positivos só neste sábado, com mais nove óbitos

13/06/20 - 22:41:23

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste sábado (13) o boletim epidemiológico do novo coronavírus, com 1.332 novos casos registrados e mais onze óbitos. Em Sergipe, 12.866 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 316 morreram. Dos casos registrados hoje, 951 são de resultados de amostras acumuladas no período de 25 de maio a 1º de junho, que foram enviadas para processamento na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.

Dos onze óbitos, dez são de pessoas do sexo masculino, sendo sete de Aracaju: idoso de 80 anos, com hipertensão e diabetes mellitus; 58 anos, sem comorbidades; um senhor de 79 anos, com hipertensão e diabetes mellitus; de 70 anos, com diabetes, hipertensão e neoplasia; de 68 anos, com hipertensão arterial sistêmica e neoplasia; de 57 anos, com hipertensão arterial sistêmica; de 81 anos, com diabetes mellitus.

Os outros homens que vieram a óbito são: de 28 anos, morador de Estância, com pneumopatia; de 65 anos, de Propriá, com hipertensão; e de 58 anos, residente de Lagarto, com diabetes. A única mulher na relação de mortos por COVID-19 deste sábado era moradora da capital. Trata-se uma idosa de 97 anos, que possuía hipertensão arterial sistêmica como comorbidade.

São 5.093 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 30.468 exames e 17.602 foram negativados. Estão internados 446 pacientes, sendo 168 em leitos de UTI (93 na rede pública, sendo 91 adultas e 2 pediátricas; e 75 na rede privada, sendo 72 adultas e 3 pediátricas) e 278 em leitos clínicos (163 na rede pública e 115 na rede privada). São investigados mais 13 óbitos.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.