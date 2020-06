Servidores do município de Arauá são afastados após “aglomeração”

13/06/20 - 10:33:33

Servidores e o diretor do Hospital de Pequeno Porte do município de Arauá, foram afastados após serem flagrados acendendo fogueira e confraternizando em frente à unidade de saúde, na noite dessa sexta-feira (12), desrespeitando a ordem de manter isolamento.

As informações são de que o prefeito da cidade, Ranulfo dos Santos (PSB), esteve no local e interrompeu o evento. Por conta disso, quatro servidores efetivos foram suspensos por 8 dias e o diretor da unidade afastado por tempo indeterminado.

O evento foi denunciado por populares preocupados com a aglomeração durante a pandemia do novo coronavírus no município, que tem a maior taxa de letalidade pela doença de 57,1%, a maior do estado.

Informações e foto G1