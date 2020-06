Covid em linha crescente: quase 14 mil casos e 330 mortes

14/06/20 - 21:16:52

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste domingo (14), o boletim epidemiológico do novo coronavírus, com 1.103 novos casos registrados e mais 14 óbitos. Em Sergipe, 13.968 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 330 morreram. Dos novos casos confirmados, 970 correspondem a exames realizados entre os dias 25 de maio a 1º de junho, que foram processados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. Um caso contabilizado para o município de Divina Pastora foi excluído por duplicidade. Outro caso, atribuído para Riachuelo, teve endereço alterado para Aracaju.

Metade das mortes é de Aracaju: um homem de 47 anos, com insuficiência renal aguda; um homem de 57 anos, cardiopata; outro homem de 58 anos, com diabetes; uma mulher de 79 anos, com diabetes e doença renal crônica; um senhor de 58 anos, com hipertensão arterial sistêmica; um idoso, de 72 anos, com diabetes e hipertensão; e uma mulher, de 58 anos, com hipertensão.

No interior, mais sete mortes, sendo duas em São Cristóvão: uma mulher de 73 anos, com hipertensão e cardiopatia, e um homem de 65 anos, com diabetes. Os óbitos nas demais cidades foram: um homem de Nossa Senhora de Lourdes, de 56 anos, sem comorbidades; uma mulher, moradora da Barra dos Coqueiros, de 48 anos, com hipertensão e neoplasia; homem, de 91 anos, residente de Poço Verde, com cardiopatia; um jovem de 29 anos, de Ilha das Flores, sem comorbidades; e mais um idoso, de 79 anos, da cidade de Lagarto, com hipertensão e diabetes como comorbidade.

São 5.391 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 32.125 exames e 18.157 foram negativados. Estão internados 428 pacientes, sendo 171 em leitos de UTI (94 na rede pública, sendo 91 adultas e 3 pediátricas; e 77 na rede privada, sendo 76 adultas e 1 pediátricas) e 257 em leitos clínicos (156 na rede pública e 101 na rede privada). São investigados mais 14 óbitos.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico do Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.