CRESS Sergipe inicia Curso de Serviço Social e Crise Sanitária

14/06/20 - 07:23:47

O Conselho Regional de Serviço Social de Sergipe (CRESS Sergipe), na Gestão “É Preciso Estar Atento e Forte”, inicia na próxima terça-feira, 16, o primeiro módulo do curso de “Serviço Social e Crise Sanitária: os reflexos da pandemia no exercício profissional de assistentes sociais em Sergipe”. O Curso, que tem o objetivo de oferecer uma reflexão crítica sobre o exercício profissional do(a) assistente social no contexto da pandemia e os principais desafios postos pela conjuntura brasileira, será realizado por meio de uma plataforma online (Sympla/Zoom) e dividido em 05 módulos, cada um com dois facilitadores e um mediador.

De acordo com a presidente do Cress Sergipe, Dora Rosa, a iniciativa tem o intuito de potencializar a capacidade de intervenção do(a) assistente social nas políticas públicas em tempos tão desafiadores. “A crise será intensa e longa, pois as características do novo coronavírus não permitem dizer por quanto tempo estaremos reféns da sua evolução. A Covid-19 trouxe diversos desdobramentos na saúde, na economia, na política e na sociedade, aprofundando a desigualdade social já existente e agravando a qualidade de vida e a saúde de milhares de pessoas. Ela interfere diretamente no nosso fazer profissional e nas vivências humanas”, afirma a presidente.

Para Dora Rosa, o fortíssimo componente crítico da profissão impõe a participação efetiva nas ações voltadas à análise e interpretação crítica da realidade social, capazes de qualificar a intervenção e o desempenho profissional. “O CRESS pretende com esse curso promover a troca de experiências, informações e expertises, contribuindo para uma ação qualificada daqueles que estão na linha de frente nos diversos espaços sócio-ocupacionais e necessitam diariamente dar resolutividade às crescentes e desafiadoras demandas que se apresentam. O nosso compromisso é com a base”, ressalta.

Pandemia, Crise Sanitária e Serviço Social

O tema do 1º Módulo do Curso será “Pandemia, crise sanitária e Serviço Social: elementos para pensar a conjuntura brasileira, sergipana e o cotidiano do trabalho”. O curso inicia às 19h da terça-feira, 16, e terá como ministrantes Maria Inês Souza Bravo e Ana Carla Andrade Ribeiro, além da mediadora Dora Rosa, presidente do Cress Sergipe.

Maria Inês Souza Bravo atualmente é professora associada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenadora do Grupo de Estudos Gestão Democrática na Saúde e Serviço Social registrado no CNPq sendo bolsista de produtividade 1A. Tem experiência na área de Serviço Social, atuando principalmente nos seguintes temas: serviço social, controle social, movimentos sociais, conselhos de saúde, saúde e reforma sanitária.

Já Ana Carla Andrade Ribeiro é especialista em Desenvolvimento Econômico Local pela UFS. Mestre em Serviço Social pela UFPE. Trabalhou por 5 anos na pediatria do HUSE. Trabalha há 13 anos no Hospital de Pequeno Porte Fernando Franco/PMA e há 5 anos no Hospital Universitário.

