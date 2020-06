ESTADO DE SERGIPE TEM A MAIOR PRODUÇÃO DE OVOS DE GALINHA DO NORDESTE

14/06/20 - 09:24:01

No 1° trimestre de 2020, em Sergipe, a produção de ovos de galinha foi de 5.3 milhões dúzias, apresentando um aumento de 22,5% em relação ao 1º trimestre de 2019. Essa variação positiva foi a maior encontrada na região Nordeste.

O efetivo de galinhas em relação ao número de cabeças também cresceu 19,7%, 699 mil para 837 mil cabeças. Apesar do crescimento, a produção de ovos caiu cerca de 4,7% em relação ao trimestre imediatamente anterior.

A produção de 36,11 milhões de dúzias de ovos a mais, em nível nacional, no comparativo dos 1os trimestres 2020/2019, foi impulsionada por aumentos em 19 das 26 UFs com granjas enquadradas no universo da pesquisa. Os aumentos mais intensos ocorreram em São Paulo (+18,72 milhões de dúzias), Santa Catarina (+5,04 milhões de dúzias) e Mato Grosso (+4,92 milhões de dúzias). Em contrapartida, as retrações mais consideráveis ocorreram em Goiás (-4,33 milhões de dúzias) e Rio Grande do Sul (-4,19 milhões de dúzias).

Durante o primeiro trimestre de 2020, o Estado de São Paulo se manteve como maior produtor de ovos dentre as Unidades da Federação, com 29,6% da produção nacional, seguido por Minas Gerais e Espírito Santo, ambos respondendo pela mesma proporção de 9,3%, e pelo Paraná com 9,1% da produção.

Fonte: IBGE