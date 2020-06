Governo entrega 12 monitores e 10 respiradores para Hospital Regional de Itabaiana

14/06/20 - 09:16:51

O Hospital Regional de Itabaiana contará com 13 leitos, todos destinados à Ala Covid- 19.

Com o objetivo de intensificar os cuidados contra o Coronavírus, o Governo de Sergipe, por meio Secretaria de Estado da Saúde (SES), distribuiu na última segunda-feira, (8), e na última quarta-feira (10), 12 monitores e 10 respiradores para o Hospital Regional de Itabaiana (HRI). Com a chegada desses novos equipamentos, a assistência prestada pelo Regional será ampliada.

Com a distribuição dos equipamentos, o Hospital Regional de Itabaiana contará com 13 leitos, todos destinados à Ala Covid- 19. Dos 13, dois serão reservados à pediatria. Todos os leitos estão no padrão de estabilização, com respirador, monitor e bomba de fusão. Toda a estrutura necessária para assistir uma paciente em estado crítico estará disponível no Regional de Itabaiana já na próxima segunda-feira, 16.

“Todos os respiradores já foram montados e testados. A estrutura estará disponível no dia 16, pois iremos capacitar os profissionais para que eles façam o manejo adequado dos aparelhos. Com esses equipamentos, esperamos aumentar a assistência aos pacientes graves. Fizemos mudanças estratégica para poder estarmos preparados a assistir os pacientes graves ou que venham futuramente se agravar”, ressalta o superintendente do Hospital Regional de Itabaiana, Waltenis Braga Silva Junior.

