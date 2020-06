Hospital de Campanha: Cabo Amintas diz que vai continuar monitorando os gastos

14/06/20 - 07:03:51

Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, o vereador de Aracaju, Cabo Amintas (PSL), esclareceu sobre uma discussão relacionada ao fato de não ter assinado uma manifestação de parlamentares e autoridades em denúncia apresentada ao Ministério Público Federal (MPF) contra o Hospital de Campanha de Aracaju.

Amintas iniciou sua declaração on-line afirmando que foi questionado por amigos sobre o fato e relatou que não foi convidado para o ato de manifestação. “Vários amigos e seguidores têm me perguntado sobre a manifestação que vários parlamentares e autoridades fizeram sobre a denúncia no MPF das irregularidades no Hospital de Campanha. Quero esclarecer o que alguém me perguntou, porque não assinei aquela representação. Quero deixar claro que não assinei, apenas, porque não fui convidado para aquele ato. Talvez, porque quem está liderando aquele grupo pensa que tenho ligação com amigo A ou B, que para ele não é interessante”, declarou.

Diante disso, o parlamentar esclareceu que foi o único vereador a ir pessoalmente ao Hospital de Campanha quando estava em construção e depois apresentou relatório e denúncia ao MPF. “Fui o único, não é questão de vaidade, a ir pessoalmente na obra do Hospital de Campanha e levar um engenheiro civil especialista. O engenheiro fez um relatório que apresentou as falhas da obra e mostramos que fizemos a denúncia, junto com o vereador Elber Batalha (PSB), ao MPF e Ministério Público Estadual (MPE). Depois, fui sozinho à Polícia Federal levar as denúncias. Tenho aqui documentos que comprovam que no dia 17 de abril fizemos a representação no MPE e dia 23 de abril no MPF”, esclareceu.

Cabo Amintas afirmou que concorda com a denúncia apresentada pelos colegas e garantiu que vai continuar fiscalizando o uso do dinheiro público, independente de grupo político. “Todos que visualizam uma falha envolvendo dinheiro público devem mesmo denunciar, independente de política ou politicagem. O nosso compromisso é com a vida do cidadão aracajuano, nosso compromisso é com o dinheiro público. Temos que ter cuidado quando se gasta o dinheiro da população”, afirmou.

Para finalizar, Amintas criticou a atual gestão do município em relação aos gastos públicos. “Infelizmente, essa gestão já demonstrou não ter cuidado nenhum. Pensam em dinheiro, em arrecadar mais e pensam que podem usar o dinheiro como se fosse deles. Vou continuar fiscalizando, independente de estar junto ou não com qualquer político de Sergipe. Devo meu mandato ao povo aracajuano”, avisou.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas