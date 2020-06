MULHER É ENCONTRADA MORTA COM SINAIS DE ESPANCAMENTO EM ITABAIANA

14/06/20 - 08:48:53

Mais um caso de feminicídio é registrado no interior do estado. Desta vez, a vitima identificada como Silvânia do Santos Lima, 43 anos, foi encontrada na madrugada deste domingo (14), morta dentro de sua residência localizada na rua F do Povoado Rio das Pedras, no município de Itabaiana.

As informações são de que Silvânia foi encontrada no solo com sinais de espancamento pelo corpo e seu companheiro seria o principal suspeito de ter cometido o crime.

A polícia Militar, o Instituto Médico Legal (IML) e a criminalística estiveram no local.

O caso será investigado pela delegacia regional de Itabaiana.