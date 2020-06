Prefeitura de Aracaju mantém equipes em atenção às chuvas deste final de semana

14/06/20 - 08:57:40

Com as chuvas registradas desde a madrugada deste sábado, 13, a Prefeitura de Aracaju mantém suas equipes em atenção, para monitorar possíveis impactos. Por meio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), vem sendo realizado monitoramento, principalmente, de áreas de risco, assim como o atendimento de chamados realizados através do serviço emergencial 199, da Defesa Civil.

Nas primeiras 12h do dia, os pluviômetros indicaram o acumulado de 58.2 milímetros de chuva, com maior incidência na região central da cidade. Apesar do volume expressivo, as solicitações através do número emergencial, em sua maioria, resultaram de impactos causados pelos ventos fortes. Ao todo, seis chamados foram registrados.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, das ocorrências atendidas, três delas diziam respeito ao risco de queda de árvores. “Atendemos chamados referentes ao risco de queda de árvore e destelhamento de casas, diretamente relacionados aos ventos fortes”, pontuou.

A ocorrência relativa ao risco de desabamento de um muro, no bairro Lamarão, também foi prontamente atendida. “Após a avaliação, foi identificada infiltração, porém sem risco de colapso. O solicitante foi orientado e o relatório técnico será encaminhado ao responsável pela estrutura, para os devidos reparos”, ressaltou o coordenador.

Considerando o indicativo de chuvas para os próximos cinco dias, conforme avisos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), o monitoramento terá continuidade. “Nós continuaremos monitorando, mas consideramos, também, uma situação a nosso favor, que é o fato de as marés de junho estarem sendo muito baixas. Hoje, por exemplo, o volume máximo deve atingir entre 1.5m e 1.6m, o que ajuda na redução de possíveis impactos”, analisou o major Sílvio Prado.

As medidas preventivas adotadas pela Prefeitura de Aracaju, para que não ocorressem transbordamento de canais ou alagamentos, foram determinantes para que a cidade respondesse bem ao acumulado de chuva, conforme identificado durante o monitoramento realizado no período da manhã em diversos bairros, na capital.

A atuação ocorre de maneira integrada com os demais órgãos da gestão municipal, como é o caso da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Superintendência de Transporte e Trânsito (SMTT) e Assistência Social.

Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil por meio número 199, que funciona 24h, em todos os dias da semana.

