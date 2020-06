Presidente Nacional da OAB participa de live de virtual ‘Lives Roda de Conversa de Direito’

14/06/20 - 08:13:10

O adiamento de exame de ordem da OAB foi um dos temas em debate

“A importância da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e técnicas de confronto e de superação do precedente judicial” foram temas do evento virtual ‘Lives Roda de Conversa de Direito’. Promovidas pelo curso de Direito da Universidade Tiradentes, as transmissões abordam temas atuais e são transmitidas por meio do Instagram @direitonaunit.

Na quarta-feira (10), os professores Paulo Ralin, conselheiro federal da OAB, e Felipe Santa Cruz, presidente nacional da OAB, debateram a importância da instituição para o fortalecimento da profissão e o possível adiamento, por conta da pandemia da Covid-19, pela terceira vez, da 2ª fase do XXXI Exame de Ordem, prevista para 30 de agosto.

“Não podemos garantir que o Exame não será adiado. Estamos preservando a vida dos candidatos. O ideal é que se consiga realizar nessa data, mas não temos como garantir porque dependemos das orientações dos órgãos de saúde”, disse Felipe Santa Cruz.

Questionado por Paulo Ralin sobre a importância da OAB para a sociedade e seu papel para a academia, Santa Cruz admitiu que a instituição precisa se aproximar dos estudantes.

“A OAB tem uma distância da academia, por isso, sempre aceito convite para falar para estudantes. Todas as conquistas da nossa turbulenta história de democracia passaram pela OAB. Temos que saber o que é a advocacia brasileira, estamos na Constituição como parte indispensável”, ressaltou.

Assessoria de Imprensa/Unit