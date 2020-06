SUSPEITO DE ROUBO MORRE EM CONFRONTO COM POLICIAIS NO MUNICÍPIO DE LAGARTO

14/06/20 - 06:27:50

O ex-presidiário Joaldo Souza Damasceno, morreu em confronto com a Polícia Militar neste sábado, 13, no povoado Jenipapo, zona rural de Lagarto.

De acordo com o comandante do 7º Batalhão, o Tenente Coronel Flávio Arthur, no final do mês de março foi expedido um mandado de prisão por roubo em desfavor de Joaldo, informação que chegou para o 7º Batalhão na última quarta através do Delegado Alisson Leal, que recentemente chegou na Delegacia de Lagarto. “Desde quarta-feira, os policiais militares estavam abdicando de suas folgas, fazendo campana para tentar localizar o cidadão” informou TC Flávio Arthur.

Na manhã deste sábado (13), o indivíduo foi visualizado chegando em sua residência em uma moto com restrições de roubo. No momento da abordagem o suspeito pulou o muro no fundo da residência e atirou contra um policial que fazia o cerco. Houve o revide a injusta agressão e o suspeito foi alvejado e socorrido ao Hospital Universitário de Lagarto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com informações da Polícia Militar, o cidadão vinha aterrorizando o povoado Jenipapo e localidades adjacentes. “Inclusive muitos populares nos procuraram pessoalmente relatando que não conseguiam mais viver na região em razão das ameaças e dos crimes praticados por esse cidadão e outros que fazem parte da sua quadrilha na região do povoado Jenipapo” disse o comandante da unidade militar.

Joaldo foi preso pela Polícia Militar em 2018 com moto roubada. No ano anterior já havia sido preso pelo mesmo crime.

Na ação foi apreendida a arma de fogo e uma motocicleta com restrições de roubo.

Por LagartoComoEuVejo.com.br