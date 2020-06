Aviso aos infratores

15/06/20 - 07:39:47

Quem estiver pensando em burlar a lei durante a campanha eleitoral que se avizinha é bom ir logo tirando o cavalinho da chuva, pois a Justiça vai jogar duro contra os infratores. Por mais de uma vez, o Tribunal Superior Eleitoral já alertou que não será cúmplice dos transgressores da lei e jamais julgará quem quer que seja com dois pesos e duas medidas. O aviso chega em boa hora, pois tem políticos pensando tirar proveito eleitoral da pandemia da Covid-19. Nas eleições passadas, muitos candidatos tentaram enganar a Justiça, forjando contribuições financeiras e maquiando as contas. Resultado: estão sendo processados e correm o risco de perderem os mandatos. Bem feito! Portanto, o político que estiver pensando em fazer falcatruas para se eleger, é bom ficar sabendo que pode dar com os burros n´água. Quem avisa, amigo é!

De olho no Palácio

Os empresários sergipanos estão de olho no Palácio do Governo, que anunciará hoje se afrouxa ou não o isolamento social. A expectativa é que o governador Belivaldo Chagas (PSD) anuncie o plano para a retomada da economia. Há quem aposte que o pessedista vai manter o isolamento social por mais algum tempo visando conter a crescente propagação do coronavírus, que já provocou 330 mortes em Sergipe. Os empresários, contudo, acham que, mesmo assim, chegou a hora de liberar geral. Misericórdia!

Com Covid-19

O deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC) testou positivo para a Covid-19. Ele usou as redes sociais para comunicar ter sido infectado pelos coronavírus e que se encontra assintomático. Antes de Ibrain, o presidente da Assembleia, Luciano Bispo (MDB), e o líder do governo no legislativo, Zezinho Sobral (Pode), testaram positivo, cumpriram o isolamento social. A vice-governadora Eliane Aquino e o senador Rogério Carvalho – ambos do PT – o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), também contraíram a doença. Todos estão curados. Ainda bem!

Coletiva do prefeito

E o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) concederá entrevista, às 11h30 desta segunda-feira. O tema principal será o projeto de construção de 1.102 casas nas Mangabeiras, Zona de Expansão de Aracaju. Marcada para o auditório da Prefeitura, a conversa com os jornalistas respeitará todas as medidas de distanciamento social e higienização indicadas pelo decreto municipal sobre o enfrentamento à Covid-19. Então, tá!

Apoio ao turismo

Em tramitação na Câmara Federal, o Projeto de Lei garantindo apoio emergencial ao setor do turismo terá o voto favorável do deputado Fábio Mitidieri (PSD). A propositura visa socorrer os municípios afetados pela pandemia com recursos da ordem de R$ 2,5 bilhões. Segundo o parlamentar sergipano, é preciso apoiar esse importante setor da economia “para que, quando for seguro retomar as atividades, possamos mostrar os encantos de nossa região”. Ah, bom!

Contra o povo

O senador Rogério Carvalho (PT) não se cansa de fustigar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Segundo o petista, as intenções do capitão de pijama ficam mais claras a cada pronunciamento que ele faz. No entender de Rogério, Bolsonaro quer usar e transformar as Forças Armadas num braço contra os brasileiros “para impor um governo incompetente, incapaz de defender a vida e respeitar a democracia”, fustiga. Homem, vôte!

Artista melhora

Internado desde o final do mês passado, com coronavírus, o artística plástico José Fernandes deverá sair da UTI nesta segunda-feira. A boa notícia foi dada pela esposa dele, professora Cyntia Maria Alves: “Agradeço de coração a força que vocês estão me dando na corrente #volta, zé!”, escreveu ela no WhatsApp. Nascido em Lagarto, José Fernandes é um dos mais ativos artistas plásticos de Sergipe. Melhoras, amigo!

Inútil e oneroso

O Tribunal de Contas de Sergipe é improdutivo, completamente inútil e excessivamente oneroso. Quem pensa assim é o delegado de Polícia, Paulo Márcio (DC), pré-candidato a prefeito de Aracaju. De acordo com o prefeiturável, os conselheiros não possuem habilitação para fazer avaliação e, portanto, “não atendem aos requisitos constitucionais para tal cargo”. Irônico, Paulo Márcio afirmou que o TCE não passa de “um puxadinho da Assembleia Legislativa”, Misericórdia!

Cavalo de batalha

E a oposição ao prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) não tira os olhos do hospital de campanha montado no campo do Sergipe para atender pessoas com Covid-19. Os opositores não se cansam de vasculhar os contratos em torno da unidade de saúde à procura de alguma irregularidade. Ainda não acharam nada que valesse colocar a boca no trombone, mas demonstram disposição para continuar cassando erros na documentação. Assessores do prefeito garantem que a oposição está perdendo tempo. Crendeuspai!

Força da máquina

É voz corrente entre os políticos que os candidatos apoiados pela máquina pública levarão vantagem na campanha eleitoral deste ano. Como o Fundo Partidário é insuficiente para bancar as campanhas e nem todos os candidatos conseguem botar as mãos nessa “ajuda”, quem tem o apoio da máquina pública larga na frente. Há, contudo, um porém: os mais afoitos podem terminar sendo flagrados com a mão na massa pelo Ministério Público Eleitoral. Vixe!

