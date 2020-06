Conselho de Psicologia realiza 1ª edição virtual do projeto Conselho Itinerante

O Conselho Regional de Psicologia de Sergipe realizou na sexta-feira, 12, a primeira edição do projeto Conselho Itinerante. Atendendo a um convite do professor Diogo Souza, do curso de Psicologia da Unit, a psicóloga fiscal, Marcela Flores, membro da Comissão de Orientação e Fiscalização (COF/CRP19) e a assessora de Pesquisa do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP/CRP19), Lidiane Drapala, apresentaram a estrutura e organização Sistema Conselhos de Psicologia, orientações acerca de resoluções, questões éticas da profissão e a relação com questões dos direitos humanos e políticas públicas.

A palestra aconteceu via Google Meet, ferramenta do Google For Education, utilizada para aulas ao vivo na Universidade Tiradentes durante a pandemia, para estudantes do primeiro período na disciplina de Ética.

“Nós nos adaptamos a esse momento de pandemia. O Conselho Itinerante, que antes promovia encontros presenciais nas Instituições de Ensino Superior (IES), acompanha esse momento de virtualização de conteúdos. Essa foi uma experiência super positiva e de muita interação por parte dos alunos”, disse Flores.

Por Amália Roeder

Assessoria de Comunicação/CRP19