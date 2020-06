Dr. Samuel diz que “a denúncia é absolutamente infundada”

15/06/20 - 16:22:02

O Deputado Dr. Samuel Carvalho vem a público informar que ficou surpreso ao tomar conhecimento de notícia veiculada no site FaxAju segundo a qual 4 (quatro) pessoas formularam denúncia no Ministério Público de Sergipe afirmando que não teriam feito doação para a campanha do Deputado em 2018, mas seus nomes aparecem na prestação de contas.

O Deputado esclarece que a denúncia é absolutamente infundada, e provavelmente foi motivada pela disputa política que se avizinha em Nossa Senhora do Socorro.

Vale lembrar que o Deputado é pré-candidato a prefeito naquela municipalidade e a denúncia, surgida agora de forma surpreendente, possivelmente foi formulada por apoiadores do atual prefeito da cidade, que tentam sem sucesso atingir a imagem do Deputado.

Aliado a isso, em nenhum momento houve doação em dinheiro desses quatro indivíduos, e sim doação do serviço como militância de rua (valor estimado) devidamente registrados através de recibos eleitorais.

O Deputado reforça que todas as doações recebidas durante sua campanha estão devidamente documentadas.

Assim, o Deputado esclarece que acredita no arquivamento da denúncia vazia formulada pelas 4 (quatro) pessoas, haja vista que, como dito, a prestação de contas já foi julgada pela Justiça Eleitoral, e acrescenta que adotará as medidas legais cabíveis no sentido de responsabilizar os acusadores.

Da assessoria