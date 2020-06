Eleitores que aparecem como doadores de campanha, dizem no MPE que não sabiam

15/06/20 - 12:53:49

Uma doação para a campanha eleitoral do então candidato e hoje deputado estadual eleito, Dr. Samuel Carvalho, está sendo alvo de investigação por parte do Ministério Público Estadual (MPE), que recebeu na manhã desta segunda-feira (15), a denúncia de crime eleitoral.

As informações são de que quatro moradores do município de Nossa Senhora do Socorro, protocolaram o pedido de investigação junto a ouvidora do MPE. Em Seguida, o órgão solicitou que seja informado qual o Município do local dos fatos, no prazo de 48 horas, o que foi feito na manhã de hoje.

As informações são de que os denunciantes pediram uma investigação contra a prestação de contas da eleição de 2018, em que o Deputado Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), foi eleito.

Na prestação de contas apresentada pelo parlamentar, consta os moves de quatro pessoas e que, cada um, a doação de R$ 3.000,00 (três mil reais) em serviços de rua. Acontece que eles só tiveram conhecimento que seus nomes estavam na relação de doadores do deputado, através de um grupo de WhatsApp chamado “Tribuna Livre”.

Alem disso o valor de R$ 3.000,00 ultrapassa o limite de 10% dos rendimentos brutos do ano anterior de todos os citados.

A assessoria do MPE confirmou a informação, explicando que o pedido de investigação foi protocolado na manhã de hoje na ouvidora do órgão.