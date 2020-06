HÁ 70 ANOS MARACANÃ É PALCO DE GLÓRIAS E TRAGÉDIAS DOS TIMES DO RIO DE JANEIRO

O Maracanã é visto como a “casa” dos times do Rio de Janeiro nas disputas nacionais e internacionais. É fato que, na cidade, há outros estádios, como São Januário e Nílton Santos, que já receberam até jogos decisivos importantes. Mas ao longo de seus 70 anos o velho Maraca pode se orgulhar de ter sido o palco das maiores festas inesquecíveis para o torcedor, inclusive o visitante.

Personagens não faltam. Pelé marcou o primeiro gol dele pela Seleção no Maracanã. E nos anos 60 foi campeão em cima do Botafogo, do Flamengo e do Vasco no mesmo estádio. Roberto Dinamite “explodiu” pela primeira vez no Mário Filho; Zico marcou seis gols numa única partida; Elvis deu show, regendo o Santo André; Fred e Gabigol prometem brigar pela artilharia da nova arena. Ado, do Bangu, Edmundo, do Vasco, Thiago Neves, do Fluminense, também ficaram marcados no estádio, em pênaltis desperdiçados.

Há uma curiosidade: apenas dois dos considerados grandes do Rio conquistaram títulos internacionais no Maracanã – o Botafogo levantou a Copa Conmebol, em 1993, e o Flamengo, em 2020, conquistou a Recopa Sul-Americana. No entanto, os dois protagonizam dois dos maiores vexames: ambos perderam finais de Copa do Brasil, contra adversários considerados bem mais fracos, respectivamente Juventude, em 1999, e Santo André, em 2004.

Flamengo e Botafogo se encontram em outra estatística interessante. Segundo o RSSSF Brasil, site de estatísticas e resultados de todos os jogos do futebol brasileiro, o Maracanã recebeu 321 jogos com mais de 100 mil torcedores, incluindo os times do Rio e a Seleção Brasileira. Com 112 jogos, sendo 44 deles contra o Vasco – daí o apelido de “Clássico dos Milhões” -, o Flamengo lidera o ranking, enquanto o Botafogo tem apenas 43 participações. Mas é do Alvinegro o último registro de público tão grande: exatamente na decisão da Copa do Brasil contra o Juventude, com 101.851 torcedores. Desde aquele jogo, em 1999, e em razão das reformas, o Maracanã nunca mais recebeu tanta gente numa partida de futebol.

O Estádio Jornalista Mário Filho tem, na história, decisões municipais, estaduais, regionais, nacionais, continentais e mundiais. Excetuando as municipais e estaduais, as demais, que envolvem os times do Rio de Janeiro, totalizam 34 jogos (em sistema mata-mata ou pontos corridos), desde o Torneio Rio-São Paulo de 1952, entre Vasco e Portuguesa (SP), e a Recopa Sul-Americana, entre Flamengo e Independiente del Valle (EQU), em 2020.

A lista das 34 decisões

Campeonato Brasileiro / Copa União – 11

1971 – Botafogo 0 x 1 Atlético-MG – Atlético-MG campeão

1974 – Vasco 2 × 1 Cruzeiro – Vasco campeão

1980 – Flamengo 3 × 2 Atlético-MG – Flamengo campeão

1983 – Flamengo 3 × 0 Santos – Flamengo campeão

1984 – Fluminense 0 x 0 Vasco – Fluminense campeão

1985 – Bangu 1 × 1 Coritiba – Coritiba campeão

1987 – Flamengo 1 × 0 Internacional – Flamengo campeão

1992 – Flamengo 2 x 2 Botafogo – Flamengo campeão

1997 – Vasco 0 × 0 Palmeiras – Vasco campeão

2000 – Jogo disputado em 2001 – Vasco 3 × 1 São Caetano – Vasco campeão

2009 – Flamengo 2 x 1 Grêmio – Flamengo campeão

Torneio Rio-São Paulo – 6

1952 – Vasco 2 x 2 Portuguesa (SP) – Portuguesa campeã

1960 – Fluminense 1 x 0 Palmeiras – Fluminense campeão

1961 – Flamengo 2 x 0 Corinthians – Flamengo campeão

1962 – Botafogo 3 x 1 Palmeiras – Botafogo campeão

1997 – Flamengo 2 x 2 Santos – Santos campeão

1998 – Botafogo 2 x 2 São Paulo – Botafogo campeão

Copa do Brasil – 5

1997 – Flamengo 2 × 2 Grêmio – Grêmio campeão

1999 – Botafogo 0 × 0 Juventude – Juventude campeão

2004 – Flamengo 0 × 2 Santo André – Santo André campeão

2006 – Flamengo 1 x 0 Vasco – Flamengo campeão

2013 – Flamengo 2 x 0 Atlético-PR – Flamengo campeão

Taça Brasil (reconhecida como título brasileiro) – 4

1962 – Jogo disputado em 1963 – Botafogo 0 x 5 Santos – Santos campeão

1964 – Flamengo 0 x 0 Santos – Santos campeão

1965 – Vasco 0 x 1 Santos – Santos campeão

1968 – Jogo disputado em 1969 – Botafogo 4 x 0 Fortaleza – Botafogo campeão

Copa Sul-Americana – 2

2009 – Fluminense 3 × 0 LDU – LDU campeã

2017 – Flamengo 1 x 1 Independiente – Independiente campeão

Mundial de Clubes da Fifa – 1

2000 – Vasco 0 x 0 Corinthians – Corinthians campeão

Taça de Prata (reconhecida como título brasileiro) – 1

1970 – Fluminense 1 x 1 Atlético-MG – Fluminense campeão

Copa Conmebol – 1

1993 – Botafogo 2 × 2 Peñarol – Botafogo campeão

Supercopa dos campeões da Libertadores – 1

1995 – Flamengo 1 × 0 Independiente – Independiente campeão

Copa Libertadores – 1

2008 – Fluminense 3 × 1 LDU – LDU campeã

Recopa Sul-Americana – 1

2020 – Flamengo 3 x 0 Independiente Del Valle – Flamengo campeão

No resumo, o Flamengo é o time com mais participações em finais e títulos conquistados – nove, e outros seis perdidos; em seguida vem o Botafogo, com quatro títulos ganhos e outros quatro desperdiçados; o Vasco, assim como o Fluminense, soma três títulos no Maracanã, mas o time de São Januário esteve em outras cinco finais, mas saiu derrotado; o Tricolor perdeu as outras duas que disputou. O Bangu perdeu o único título, dessa lista, que decidiu no Maracanã. No total, são 19 títulos – três deles conquistados sobre rivais cariocas.

A lista aumentaria de tamanho se fossem relacionados os jogos dos Estaduais. Esses em que a paixão e a rivalidade crescem e ganham em emoção. Nessa relação estão muitos dos 333 gols de Zico, do Flamengo, o maior artilheiro do Maracanã; a vibração de Cocada, do Vasco, em 1988; o gol de barriga de Renato, pelo Fluminense, em 1995; a cavadinha de Loco Abreu, do Botafogo, em 2010.

70 anos, infinitas histórias.

Por Sergio du Bocage, repórter da TV Brasil