Instituto JCPM doa cestas básicas a instituições no Santa Maria e Mosqueiro

15/06/20 - 15:06:56

Doações beneficiam mais de 360 famílias de Aracaju (SE)

Diante do cenário de incertezas sociais por conta da pandemia de Codiv-19, o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) estendeu a doação de cestas básicas às comunidades onde reside a maioria dos jovens matriculados em seus cursos. Na última semana, 362 famílias assistidas pelo Instituto Rahamin, Instituição Beneficente Emmanuel (Ibem) e Lar Dulce Lar, nos bairros Santa Maria e Mosqueiro, em Aracaju (SE), foram beneficiadas com a entrega de alimentos e materiais de limpeza.

“Esta doação é de fundamental importância para as famílias e para a instituição como um todo. Irá beneficiar 150 famílias que irão garantir o alimento básico a todos os seus. Gratidão é o que sentimos”, pontuou Heloísa Ballester, diretora-presidente da Ibem, que atua na comunidade do Santa Maria, desenvolvendo os projetos S.O.S Família, Grupo de Gestantes, Cidadão do Amanhã, Creche Escola Mãe Maria e Projeto Melhor Idade.

Ao longo dos últimos meses, os jovens matriculados nos cursos promovidos pelo IJCPM receberam cestas básicas, beneficiando as suas famílias. Foram distribuídos mais de 190 cartões alimentação no valor de R$ 100 cada um para aquisição de cestas básicas na própria comunidade e já receberam novo crédito no mesmo valor.

A distribuição de alimentos é uma das ações sociais que o Grupo JCPM, através do IJCPM de Compromisso Social, vem realizando como forma de amenizar os efeitos do coronavírus, sobretudo nas famílias de baixa renda. Nos Estados em que atua, foram doadas 14.500 cestas básicas, das quais 7.120 em curso ao longo deste mês de junho nas cidades de Aracaju (SE), Recife (PE), Salvador (BA) e Fortaleza (CE).

Compromisso social

O Grupo JCPM desenvolve um importante trabalho social em Ribeirópolis, no agreste sergipano, através da Fundação Pedro Paes Mendonça, há mais de 31 anos e atua com jovens em quatro Estados (PE, SE, BA, CE), somando um aporte anual de R$ 12 milhões. Nesse período de grandes desafios, está elevando sua atuação social e já somou outros R$ 2,3 milhões com medidas complementares.

Em Aracaju, além de cestas básicas doadas aos alunos do IJCPM, às famílias do Santa Maria e Mosqueiro e aos associados da Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju (Care), que atuam nos shoppings Jardins e RioMar, o Grupo doou recursos para a aquisição de dois respiradores destinados ao Hospital da Universidade Federal de Sergipe e firmou parceria com a Prefeitura Municipal, cedendo espaço e apoio logístico para a vacinação drive-thru de idosos contra a gripe no estacionamento do RioMar Shopping.

Da assessoria

Foto: Cristiano Lima Santos