Isolamento social pode gerar aprendizado de qualidade, diz fonoaudióloga

15/06/20 - 09:15:36

Momento pandêmico oferta tempo e oportunidade de qualificação profissional

Por Suzy Guimarães

Enquanto o mundo tenta conter o avanço do novo coronavírus, o isolamento social foi a medida adotada para ganhar tempo. Assim, o cotidiano mudou, ainda que temporariamente. Mas, apesar disso, não deve mudar a vontade de se preparar para agarrar as melhores oportunidades.

“Em qualquer que seja a situação, estudar é essencial, principalmente quando se está buscando ser valorizado no mercado de trabalho. Você não vai se arrepender de investir no seu aprendizado e na sua qualificação profissional. Quando se trata de uma formação universitária, isso é ainda mais relevante”, observa a fonoaudióloga e coach educacional Sylvia Regina Azevedo Silva.

Convidada pelo sociólogo e professor dos cursos de Pedagogia e Serviço Social da UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, Eder Claudio Malta Souza. “Assim como outras crises históricas, a pandemia provocada pelo Covid-19 nos mostrou a necessidade de se adaptar às situações não planejadas. Apesar de todas as dificuldades que vivenciamos nesse momento, com as rotinas alteradas e as inseguranças quanto à nossa saúde e a saúde pública, quanto à sustentabilidade de nossa economia, dos empregos e das instituições de ensino, faz-se mais que necessário ser resiliente e aprendermos também”, ressaltou Eder.

Sylvia disse que estamos vivenciando um processo de mudança acelerada. “Esse processo estava em curso devido à intensidade com que as novas tecnologias e mídias digitais já faziam parte do cotidiano e das atividades profissionais de muitas pessoas”, observou. Ela explica que há aqueles que desconheciam os potenciais usos das tecnologias, do que é estar num período de home office, e devem se reinventar para continuar a almejar um diferencial no mercado de trabalho.

Ela afirma que, diante de uma situação como a quarentena, é comum deixar hábitos, horários e rotina para depois. “Porém, se o seu objetivo for continuar estudando, é hora de virar esse jogo. Tenha ferramentas que te auxiliem neste momento, como um bom método de estudos, uma atividade física que estimule e relaxe. Os hormônios agradecem e a memória também”, atenta, com bom humor, a coach.

Sylvia lembra que é preciso manter o foco em casa, o que também é um desafio. “Escolha um local tranquilo do seu lar, onde sabe que não vai sofrer tantas interrupções. Combine com o pessoal de casa e explique a necessidade de concentração. Assim, as distrações serão menores. Além disso, resista à tentação de ficar nas redes sociais, mantenha seu celular em modo avião”, aconselha.

A coach lembra que a pontualidade é muito importante e, para um melhor aproveitamento, pode ser usado o áudio e o microfone. “Separe apenas o material que irá utilizar; vista-se bem, para ter a ideia que está em uma sala de aula. Ao assistir a aula, elabore tópicos importantes, frases que te lembrem do assunto, desenhe, faça mapas mentais”, orienta. Ela afirma que elaborar esquemas e desenhos sobre o assunto ajudam o cérebro a memorizar uma forma que a leitura e a escrita não alcançam.

“Crie um planejamento com horários específicos para estudar, fazer exercícios e revisar matérias anteriores. Dedique um tempo adequado para a tarefa e você notará como o seu progresso será mais rápido. Não deixe para depois o que você aprendeu hoje. E lembre-se de se manter hidratado e com uma alimentação adequada, isso pode influenciar no funcionamento do seu cérebro, ajudando, através do raciocínio mais rápido, a absorção de conteúdos”, observa a coach.

Ainda como orientação, Sylvia fala da importância de não entregar trabalhos de última hora e buscar sempre informações adicionais. “É de fundamental importância que, em todo curso, a distância ou não, o aluno busque informações para complementar o material disponibilizado pela faculdade”, disse.

Foto assessoria