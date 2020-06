LAÉRCIO CONSEGUE LIBERAÇÃO R$ 2 MI PARA INVESTIMENTOS NA AGROPECUÁRIA

15/06/20 - 10:49:43

O deputado federal Laércio Oliveira solicitou no Ministério da Agricultura a liberação de recursos para ajudar no trabalho de prevenção de doenças do rebanho ou de plantações. O parlamentar assinou na Superintendência Federal da Agricultura em Sergipe (SFA) a liberação dos recursos no valor de quase R$ 2 milhões.

O convênio tem como objetivo a estruturação de serviços de Defesa Agropecuária do estado, visando executar ações delegadas pelo Ministério, bem como diversos programas de prevenção e controle de saúde animal e vegetal. “Precisávamos sensibilizar e mostrar ao Ministério da Agricultura a importância desse recurso. A defesa agropecuária sergipana é importante para prevenir doenças de rebanho e doenças que podem atingir as culturas”, explicou o superintendente Federal da Agricultura em Sergipe, Haroldo Araújo.

Com esses recursos foram adquiridos computadores, impressoras, GPS, drones, sistema de informática, equipamentos para laboratórios e produtos, seis veículos de passeio, três camionetes pick-up e três utilitários leves, além de ajuda de custeio. “Esses veículos serão utilizados para as atividades de defesa agropecuária, sejam elas de monitoramento de pragas, doenças, e também, nos postos de fiscalização. Os equipamentos farão diferença da estruturação do trabalho”, explicou.

“Quando fui procurado por Haroldo, para tentar a liberação desses recursos no Ministério, falei com os técnicos e mostrei a importância para nosso estado. Depois fui informado por ele que seria liberado R$ 2 milhões. Temos muitos agropecuaristas, agricultores, uma agricultura familiar forte. Então, fazer essa estruturação dos serviços da Emdagro é essencial para a realização do trabalho deles”, disse o deputado Laércio Oliveira.

Estavam presentes na solenidade o superintendente Federal da Agricultura, Haroldo Araújo, a diretora de Defesa Animal e Vegetal da Emdagro, Maria Aparecida Andrade Nascimento, a chefe da Divisão de Defesa Agropecuária da SFA/SE, Vera Lúcia Minan de Oliveira, o secretário de estado da Agricultura, André Luiz Bomfim Ferreira, o presidente da Emdagro, Jefferson Feitosa de Carvalho e o chefe da Divisão de Desenvolvimento Rural da SFA/SE, André Barretto.

Por Carla Passos

Foto assessoria