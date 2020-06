Laércio entrega caminhão e maquinários para prefeituras e agricultores

15/06/20 - 18:23:25

O deputado federal Laércio Oliveira participou nessa segunda, dia 15, na sede da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco (Codevasf), da assinatura do termo de doação com entrega de um caminhão, uma niveladora, maquinários e implementos agrícolas os municípios de Socorro, Monte Alegre, Estância, Neópolis, Umbaúba, São Domingos, Nossa Senhora das Dores e Tobias. Totalizando quase R$ 500 mil em emendas parlamentares.

“Não me preocupo com o tamanho do município, pois a consideração que tenho é a mesma. Na política que eu faço o valor está sempre nas pessoas. Sou de honrar meus compromissos. As Associações aqui presentes foram escolhidas por fazerem um trabalho tão importante com trabalhadores rurais nos seus municípios. Mas a única coisa que peço a vocês é que usem os equipamentos como se fosse comprado com o seu dinheiro para que eles tenham vida longa, principalmente os que usam na agricultura, que geram renda na agricultura familiar tão importante para todos nós; Agradeço a César Mandarino por empenho e determinação nas ações da Codevasf e na agilidade do processo de compra dos equipamentos”, disse o deputado Laércio.

O superintendente regional da Codevasf, César Mandarino, explicou que as emendas são executadas pela Codevasf são bem mais rápidas. “As emendas do deputado Laércio que estamos executando agora são de 2019, ou seja, tem agilidade nesse processo e já conseguimos pavimentação de ruas de vários municípios e agora mesmo com essa pandemia estamos conseguindo entregar esses maquinários para esses municípios, mesmo com muitos funcionários trabalhando em home office e alguns aqui na sede para não parar os processos. Agradeço a todos eles pelo empenho e trabalho realizado nesses dias”, acrescentou Mandarino.