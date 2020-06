MORRE O MÉDICO E FUNDADOR DO HOSPITAL RENASCENÇA, Dr. REGINALDO SILVA, AOS 74 ANOS

15/06/20 - 09:53:42

Morreu no inicio da manhã desta segunda-feira (15) o médico, fundador e proprietário do Hospital Renascença, em Aracaju, Dr. Reginaldo Silva, aos 74 anos, vítima de complicações provocadas pela Covid-19.

As informações são de que Dr. Reginaldo estava internado há alguns dias com problema de saúde e faleceu após complicações do novo coronavírus.

O enterro acontece às 11h desta segunda-feira (15) no Cemitério Colina da Saudade, devido ao motivo da morte, não haverá velório.