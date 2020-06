MULHER MATA O EX-MARIDO COM GOLPES DE FACA NA ZONA RURAL DE AQUIDABÃ

15/06/20 - 05:55:14

Um homem identificado como Elenilton Mota Soares, conhecido por Chico, foi morto na noite deste domingo (14) com golpes de faca pela sua ex-companheira no povoado Santa Terezinha, em Aquidabã.

Segundo informações, a vítima teve uma discussão com a sua ex-esposa Maria Francisca Soares Fontes, 25 anos, em um local do povoado, onde acabou sendo atingido com golpes de faca.

Uma ambulância da Secretaria de Saúde do Município chegou rapidamente ao local, mas Chico já estava sem vida. A Polícia Militar também foi acionada, enquanto Maria fugiu com destino ignorado.

Maria e Chico tinham dois filhos e estavam separados há pouco tempo.

Com informações e foto de Genison Balbino